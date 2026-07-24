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Συνελήφθη 45χρονος που θώπευσε ανήλικη στην παραλία της Νέας Αγχιάλου, ισχυρίστηκε ότι έκαναν παρέα
Συνελήφθη 45χρονος που θώπευσε ανήλικη στην παραλία της Νέας Αγχιάλου, ισχυρίστηκε ότι έκαναν παρέα
Ο φερόμενος ως δράστης οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας της ανήλικης
Για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Βόλου ένας 45χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς φέρεται να θώπευσε ανήλικη.
Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία της Νέας Αγχιάλου. Ο κατηγορούμενος φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη και να τη θώπευσε. Η ανήλικη αντέδρασε άμεσα, ενώ σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και ακολούθησε η σύλληψή του.
Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι με την ανήλικη είχαν φιλικές σχέσεις και έκαναν παρέα το τελευταίο περίπου ένα μήνα. Το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης, προκειμένου η ανήλικη να καταθέσει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, παρουσία παιδοψυχολόγου, όπως προβλέπει η νομοθεσία για την προστασία των ανήλικων θυμάτων.
Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 4 Αυγούστου, ενώ μέχρι τότε επιβλήθηκε στον 45χρονο ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης προσέγγισης και κάθε μορφής επικοινωνίας με την παθούσα.
Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία της Νέας Αγχιάλου. Ο κατηγορούμενος φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη και να τη θώπευσε. Η ανήλικη αντέδρασε άμεσα, ενώ σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και ακολούθησε η σύλληψή του.
Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι με την ανήλικη είχαν φιλικές σχέσεις και έκαναν παρέα το τελευταίο περίπου ένα μήνα. Το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης, προκειμένου η ανήλικη να καταθέσει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, παρουσία παιδοψυχολόγου, όπως προβλέπει η νομοθεσία για την προστασία των ανήλικων θυμάτων.
Η ακροαματική διαδικασία
Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 4 Αυγούστου, ενώ μέχρι τότε επιβλήθηκε στον 45χρονο ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης προσέγγισης και κάθε μορφής επικοινωνίας με την παθούσα.
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