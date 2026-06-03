Από μια στέρεη ελληνική παραγωγική βάση σε διεθνή δύναμη με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, η DEMO αποδεικνύει όχι μόνο ότι η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό, αλλά και ότι αυτή η χώρα κρύβει μέσα της τεράστιες δυνάμεις.
Εθνική Γαλλίας: Άνω, κάτω οι τρικολόρ για τα εισιτήρια που αφορούν τις οικογένειες των ποδοσφαιριστών
Εθνική Γαλλίας: Άνω, κάτω οι τρικολόρ για τα εισιτήρια που αφορούν τις οικογένειες των ποδοσφαιριστών
Όπως αποκάλυψε η Equipe η συνάντηση του προέδρου της Ομοσπονδίας με τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής ομάδας για τα... οργανωτικά ζητήματα του ταξιδιού στις ΗΠΑ προκάλεσε μεγάλη ένταση
Λίγες ώρες πριν η αποστολή της Γαλλίας αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η κατάσταση στο εσωτερικό της ομάδας δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι η ιδανική.
Όπως αποκάλυψε η Equipe, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φιλίπ Ντιαλό κατά την παρουσία του το βράδυ της Τρίτης στο προπονητικό κέντρο του Κλερφοντέν πέρα από το επίσημο γεύμα με τους παίκτες (παρουσία και του Εμανουέλ Μακρόν) είχε μαζί του μια συνάντηση όπου βασικό θέμα συζήτησης ήταν το πριμ για το Μουντιάλ αλλά και τα εισιτηρία που θα διανεμηθούν στην αποστολή κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο Ντιαλό από τον περασμένο Μάρτιο είχε ενημερώσει τους αθλητές ότι λόγω αυξημένων εξόδων θα πρέπει να δεχθούν μείωση στα πριμ και παρόλο που αρχικά υπήρξαν αντιδράσεις φαίνεται ότι βρέθηκε η χρυσή τομή με τους ποδοσφαιριστές να δέχονται να πάρουν κανένα πριμ έως και τα ημιτελικά.
Ωστόσο το μεγάλο αγκάθι προέκυψε στο θέμα των εισιτηρίων που θα πάρουν οι ποδοσφαιριστές για τις οικογένειες τους.
Ο Ντιαλό πρότεινε να προσφερθούν δύο δωρεάν εισιτήρια ανά παίκτη, με τη δυνατότητα ο καθένας να αγοράσει το πολύ άλλα έξι. Αυτό σημαίνει συνολικά οκτώ εισιτήρια για τους συγγενείς και τους κοντινούς τους ανθρώπους, ένας αριθμός που κρίνεται εξαιρετικά χαμηλός από τους ποδοσφαιριστές.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε μεγάλη ένταση στη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα χωρίς να βρεθεύ λήση και παρόλο που αμέσως μετά οι ποδοσφαιριστές συμμετείχαν σε μια εκδήλωση με τους χορηγούς της ομοσπονδίας, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.
Όπως αποκάλυψε η Equipe, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φιλίπ Ντιαλό κατά την παρουσία του το βράδυ της Τρίτης στο προπονητικό κέντρο του Κλερφοντέν πέρα από το επίσημο γεύμα με τους παίκτες (παρουσία και του Εμανουέλ Μακρόν) είχε μαζί του μια συνάντηση όπου βασικό θέμα συζήτησης ήταν το πριμ για το Μουντιάλ αλλά και τα εισιτηρία που θα διανεμηθούν στην αποστολή κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο Ντιαλό από τον περασμένο Μάρτιο είχε ενημερώσει τους αθλητές ότι λόγω αυξημένων εξόδων θα πρέπει να δεχθούν μείωση στα πριμ και παρόλο που αρχικά υπήρξαν αντιδράσεις φαίνεται ότι βρέθηκε η χρυσή τομή με τους ποδοσφαιριστές να δέχονται να πάρουν κανένα πριμ έως και τα ημιτελικά.
Ωστόσο το μεγάλο αγκάθι προέκυψε στο θέμα των εισιτηρίων που θα πάρουν οι ποδοσφαιριστές για τις οικογένειες τους.
Ο Ντιαλό πρότεινε να προσφερθούν δύο δωρεάν εισιτήρια ανά παίκτη, με τη δυνατότητα ο καθένας να αγοράσει το πολύ άλλα έξι. Αυτό σημαίνει συνολικά οκτώ εισιτήρια για τους συγγενείς και τους κοντινούς τους ανθρώπους, ένας αριθμός που κρίνεται εξαιρετικά χαμηλός από τους ποδοσφαιριστές.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε μεγάλη ένταση στη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα χωρίς να βρεθεύ λήση και παρόλο που αμέσως μετά οι ποδοσφαιριστές συμμετείχαν σε μια εκδήλωση με τους χορηγούς της ομοσπονδίας, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.
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