Νίκος Τσάκος: Συζητάμε για φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τους Νιου Γιορκ Νικς
Η κούπα της Eurolegue πήγε στα γραφεία της ναυτιλιακής εταιρείας της οικογένεια Τσάκου και τα μέλη της μίλησαν για τον θρίαμβο του Ολυμπιακού αλλά και τα σχέδια για συνεργασία με τους Νικς
Ο Ολυμπιακός πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε στο T-Center την 4η Euroleague της ιστορίας του και λίγες ώρες αργότερα οι Νιου Γιορκ Νικς επέστρεψαν για πρώτη φορά μετά το 1999 στους τελικούς του NBA.
Όλη η Ελλάδα κάηκε για την επιτυχία του Ολυμπιακού και η Νέα Υόρκη γιόρτασε με πάθος την ιστορική επιτυχία της ομάδας της. Τι σχέση όμως έχει ο Ολυμπιακός με τους Νιου Γιορκ Νικς;
Ο κοινός παρονομαστής των δύο ομάδων είναι η οικογένεια Τσάκου. Πριν από επτά μήνες μέσω του νερού ΑRRENA μπήκε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και σε λίγους μήνες η ομάδα ανέβηκε, μετά από 13 χρόνια, στην κορυφή της Ευρώπης.
Από την άλλη η οικογένεια Τσάκου έχει μετοχές στους Νιου Γιορκ Νικς οι οποίοι ζουν μοναδικές στιγμές αυτές τις ημέρες. Πριν από λίγες ώρες η κούπα της Euroleague έφτασε στην ναυτιλιακή εταιρεία της οικογένειας Τσάκου και εκεί ήταν για να την υποδεχτούν ο καπετάνιος Παναγιώτης Τσάκος, ο Νίκος Τσάκος, και ο εγγονός Παναγιώτης Τσάκος.
Τα τρία μέλη της οικογένειας μίλησε στην κάμερα του SPORT24 για την επιτυχία του Ολυμπιακού αλλά και για τα σχέδιά τους για συνεργασία των Πειραιωτών με τους Νικς.
Παράλληλα προαναγγέλθηκε η ονοματοδοσία του νέου ΣΕΦ από το νερό ΑRRENA.
Αναλυτικά οι δηλώσεις
Για την κατάκτηση της EuroLeague ο Νίκος Τσάκος είπε: «Αυτή τη στιγμή επιτέλους ηρεμήσαμε. Να ευχαριστήσω την οικογένεια των Αγγελόπουλων και τον κ. Λεπενιώτη που μας άφησαν να κάνουμε την παρουσίαση του τροπαίου που περιμέναμε πολλά χρόνια και είναι επιτέλους εδώ. Να θυμίσω ότι εδώ είναι ναυτιλιακό συνέδριο, μη νομίζουν ότι είμαστε του γλυκού νερού. Μετά από εννιά μήνες και με άμεση συνεργασία με την ομάδα, μας δόθηκε μεγάλη χαρά και είναι τιμή να κυοφορήσουμε το κύπελλο. Η εταιρία μας υποστηρίζει πάρα πολύ τους πολύτεκνους, περιμένουμε κι άλλα τρόπαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας κάνατε πάρα πολύ υπερήφανους και χαρούμενους».
Για τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό – Νικς και για το γεγονός πως οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν την EuroLeague και οι Νικς καλπάζουν στο ΝΒΑ, σχολίασε:«Eχουν αρχίσει να μας πληρώσουν σπόνσορες. Εμείς στηρίζουμε την ομάδα της γενέτειρας μας και της πόλης που μεγαλώσαμε. Γεννήθηκα στον Πειραιά και στα 17 μου μετακόμισα στη Νέα Υόρκη. Είμαστε χαρούμενοι που οι δύο ομάδες είναι από τις ιστορικότερες του κόσμου. Σύντομα θα μπορέσουμε να κάνουμε και κάτι μαζί».
Ο Παναγιώτης Τσάκος πρόσθεσε: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι για την οικογένεια του Ολυμπιακού. Θέλω να ευχαριστήσω τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και τον κόουτς Μπαρτζώκα που για ακόμη μια φορά μας πήγε Final Four. Να ευχαριστήσω τους παίκτες που είτε τραυματίες είτε όχι έμειναν δίπλα στην ομάδα. Πάνω από όλα θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για τη στήριξη τους. Στις χαρές και στις λύπες στάθηκαν δίπλα. Έχουμε δει πολλά Final Four, έχουμε κλάψει, έχουμε χαρεί. Η κατάκτηση στο ΟΑΚΑ το κάνει πιο γλυκό και με αυτή την ομάδα θα κάνουμε back to back».
Ο Νίκος Τσάκος αποκάλυψε τις σκέψεις πιθανού φιλικού μεταξύ Ολυμπιακού και Νιου Γιορκ Νικς: «Είναι κάτι που συζητάμε με την ομάδα. Ή για τα εγκαίνια του νέου Arrena γηπέδου, είτε για το Madison Square Garden που όπως ξέρετε με μισό εκατομμύριο στην Ελλάδα θα το βουλιάξουμε το γήπεδο».
Τέλος, ο Παναγιώτης Τσάκος ο πρεσβύτερος επισήμανε με τη σειρά του: «Λένε πως είμαι τυχερός. Ήταν δύσκολη η κατάκτηση. Είδαμε και πάθαμε. Η καρδιά μας αντέχει πιο πολύ από τα πόδια μας».
