Σπυρόπουλος και Τσόχος στο protothema: O Ολυμπιακός πήρε την Euroleague με τον τρόπο του Μπαρτζώκα, χωρίς τους «αστέρες»
Σπυρόπουλος και Τσόχος στο protothema: O Ολυμπιακός πήρε την Euroleague με τον τρόπο του Μπαρτζώκα, χωρίς τους «αστέρες»
Η κατάκτηση της ομάδας του Πειραιά στο Final Four της Αθήνας, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και το πρωτάθλημα της Άρσεναλ στην Αγγλία στο επίκεντρο της εκπομπής Win Win
Ο Αλέξης Σπυρόπουλος και ο Μιχάλης Τσόχος στην πέμπτη εκπομπή Win Win αναλύουν και πάλι την επικαιρότητα με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.
Τα ποδοσφαιρικά θέματα μπήκαν για πολύ λίγο σε δεύτερο πλάνο με τους δύο δημοσιογράφους να σχολιάζουν την μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του 4ου τροπαίου Euroleague από τους «ερυθρόλευκους».
Στην συνέχεια η συζήτηση πέρασε σε... ποδοσφαιρικό γήπεδο με τον νέο τεχνικό του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νέστρουπ να γίνεται το κυριώς θέμα και να αναλύονται τα χαρακτηριστικά αλλά και η ποδοσφαιρική του φιλοσοφία.
Ακολούθησε σχολιασμός για τις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τον αριθμό των ελληνικών ομάδων που θα βρεθεί σίγουρα σε League Phase την νέα σεζόν με τον Ολυμπιακό να μπαίνει σε αυτή τη κατηγορία μετά την κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα.
Τέλος δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη η κατάκτηση της Premier League από την Άρσεναλ μετά από 22 χρόνια την ώρα που στο τέλος της εβδομάδας οι «κανονιέρηδες» θα διεκδικήσουν και το Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, στο Νησί μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρξαν επίσης αρκετές συγκινητικές στιγμές με τις αποχωρήσεις των Γκουαρδιόλα , Σαλάχ και Μπερνάντο Σίλβα.
Τα ποδοσφαιρικά θέματα μπήκαν για πολύ λίγο σε δεύτερο πλάνο με τους δύο δημοσιογράφους να σχολιάζουν την μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του 4ου τροπαίου Euroleague από τους «ερυθρόλευκους».
Στην συνέχεια η συζήτηση πέρασε σε... ποδοσφαιρικό γήπεδο με τον νέο τεχνικό του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νέστρουπ να γίνεται το κυριώς θέμα και να αναλύονται τα χαρακτηριστικά αλλά και η ποδοσφαιρική του φιλοσοφία.
Ακολούθησε σχολιασμός για τις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τον αριθμό των ελληνικών ομάδων που θα βρεθεί σίγουρα σε League Phase την νέα σεζόν με τον Ολυμπιακό να μπαίνει σε αυτή τη κατηγορία μετά την κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα.
Τέλος δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη η κατάκτηση της Premier League από την Άρσεναλ μετά από 22 χρόνια την ώρα που στο τέλος της εβδομάδας οι «κανονιέρηδες» θα διεκδικήσουν και το Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, στο Νησί μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρξαν επίσης αρκετές συγκινητικές στιγμές με τις αποχωρήσεις των Γκουαρδιόλα , Σαλάχ και Μπερνάντο Σίλβα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα