Λίβερπουλ: Το εκπληκτικό γράφημα αφιέρωμα στον Μο Σαλάχ
Ο Αιγύπτιος αποχαιρέτησε το Άνφιλντ και οι «κόκκινοι» θυμήθηκαν τα ρεκόρ που πέτυχε στα 9 χρόνια που φόρεσε τη φανέλα τους
Όταν εμφανίστηκε το 2017 στη ζωή των φίλων της Λίβερπουλ κανείς δεν μπορούσε να υποπτευθεί ότι θα εξελισσόταν στον πιο επιδραστικό ποδοσφαιριστή της ομάδας στη σύγχρονη εποχή...
Με 439 εμφανίσεις στις οποίες πέτυχε 257 γκολ, έδωσε 120 ασίστ (η τελευταίο στο χθεσινό ματς με τη Μπρέντφορντ) ο Μο Σαλάχ πανηγύρισε δύο (2) τίτλους στην Premier League και ένα Champions League....
Την ημέρα του αγώνα πέρα από την αποθέωση που γνώρισε στο γήπεδο οι «κόκκινοι» αποτύπωσαν σ' ένα γραφικό την πορεία των 9 ετών που έμεινε στο Άνφιλντ..
Σήμερα ήρθε η ώρα για να υπενθυμίσουν τα ρεκόρ του τα οποία είναι αμέτρητα και κάνουν ακόμη πιο δύσκολο το έργο για την αντικατάσταση του...
