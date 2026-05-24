Σαλάχ στο «αντίο» του από τη Λίβερπουλ: Η αγάπη του κόσμου είναι το πιο σημαντικό για μένα
Συγκινημένος, ο Αιγύπτιος στράικερ αποχαιρέτησε το Άνφιλντ με δάκρυα στα μάτια, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται στο μέλλον να επιστρέψει

Ο επιθετικός σταρ της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ, δήλωσε πως «η αγάπη των φιλάθλων είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα», ολοκληρώνοντας μια εννιαετή περίοδο γεμάτη τίτλους με τον αγγλικό σύλλογο.

Ο Αιγύπτιος έδωσε την τελευταία του ασίστ στο 1-1 απέναντι στην Μπρέντφορντ πριν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο του Άνφιλντ μέσα σε αποθέωση, ενώ επέστρεψε μετά το ματς και δάκρυσε μπροστά στους οπαδούς που τραγουδούσαν τον ύμνο της ομάδας «You’ll Never Walk Alone» προς τιμήν του.

«Κοιτάζω πίσω και αναρωτιέμαι αν θα ήθελα περισσότερα από όσα πέτυχα; Όχι πραγματικά. Συλλογικά και ατομικά, τα κερδίσαμε όλα», δήλωσε στο Sky Sports. «Το πιο σημαντικό, όταν φεύγεις, είναι να βλέπεις αυτό που βλέπω σήμερα: οι φίλαθλοι εκτιμούν όσα έκανες για τον σύλλογο. Η αγάπη των φιλάθλων είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα», πρόσθεσε.


Ο 33χρονος εξτρέμ τόνισε επίσης πως δεν θα επιστρέψει ποτέ στη Λίβερπουλ, αφήνοντας ανοιχτό το επόμενο βήμα της καριέρας του.

«Όχι, δεν θα επιστρέψω, θα είμαι πολύ μακριά από εδώ», είπε χαμογελώντας. «Αγαπώ τα πάντα εδώ. Ελπίζω η ομάδα να παραμείνει στο επίπεδό της και να συνεχίσει να διεκδικεί τα πάντα. Αυτό κάναμε τα τελευταία δέκα χρόνια».

Ο Σαλάχ, που πήγε στους «reds» από την Ρόμα το 2017, κατέκτησε εννέα τίτλους με τη Λίβερπουλ, μεταξύ των οποίων δύο Premier League και ένα Champions League.
