Τα δάκρυα του Σαλάχ στο «αντίο» του στη Λίβερπουλ, δείτε βίντεο
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποχαιρέτησε το Άνφιλντ και τη Λίβερπουλ ύστερα από 9 χρόνια
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έκλεισε τον κύκλο του στη Λίβερπουλ με άλλο ένα ρεκόρ στο τελευταίο του παιχνίδι, αφού ξεπέρασε και την κορυφαία επίδοση του Τζέραρντ σε ασίστ στην Premier League με τα 93 «σερβιρίσματα» κι έπειτα... άφησε όλο το συναίσθημα να τον νικήσει.
Στο φινάλε του τελευταίου του παιχνιδιού με τη φανέλα των «κόκκινων», ο Αιγύπτιος αστέρας δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει, με τον Ρόμπερτσον που επίσης αποχωρεί έπειτα από 9 χρόνια, να τον βλέπει και να τον αγκαλιάζει για να προσπαθήσει να τον ηρεμήσει.
Ο «Φαραώ» είχε στο πλευρό του τις κορούλες του, στις οποίες έλεγε να σκοράρουν κι εκείνες για μια τελευταία φορά μπροστά στο Kop, όπως είχαν κάνει πριν από μερικά χρόνια...
Mohamed Salah’s farewell guard of honour at Anfield, surrounded by applause ❤️👏 pic.twitter.com/kIonaHEevZ— Salah Updates (@SalahUpdates) May 24, 2026
salah and robbo… pic.twitter.com/TSiZPaU7a6— ً (@salahive) May 24, 2026
Salah, Robbo and Anfield cry together. 💔#LFC pic.twitter.com/SPsOsHtOkA— Asim (@asim_lfc) May 24, 2026
Emotional Mohamed Salah. 🥹💔 pic.twitter.com/A20tJ6OL4s— Samuel (@SamueILFC) May 24, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
