Euroleague: Ο Φλορεντίνο Πέρεθ έρχεται στην Αθήνα για τον τελικό
Ο πρόεδρος της ισπανικής ομάδας θα βρίσκεται σήμερα το βράδυ στο T Center για να παρακολουθήσει το μεγάλο ματς
Η ποδοσφαιρική Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να μην τα κατάφερε φέτος στο Champions Leaguse, σταματώντας στο εμπόδιο της Μπάγερν Μονάχου, αλλά η ομάδα μπάσκετ βρίσκεται στον τελικό και διεκδικεί σήμερα το βράδυ (24/5, 21:00, Novasports Prime) τον 12ο τίτλο της στη Euroleague.
Οι μερένγκες αν και ήρθαν στην Αθήνα με πολλά προβλήματα (χωρίς Ταβάρες, Λεν) τα οποία μεγάλωσαν (έχασε και τον Γκαρούμπα στη διάρκεια του ημιτελικού) νίκησε τη Βαλένθια και πέρασε στον τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί παρουσία του ισχυρού άνδρα του συλλόγου Φλορεντίνο Πέρεθ.
Ο 78χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος πριν από 10 ημέρες προκήρυξε πρόωρες εκλογές, ζητώντας ψήφο εμπιστοσύνης από τα μέλη της Ρεάλ, δεν είναι... φανατικός με το μπάσκετ, αλλά δεν θα μπορούσε να λείψει από ένα τόσο μεγάλο ραντεβού, ειδικά εν μέσω προεκλογικής περιόδου.
Ο Πέρεθ και το 2023 στο Κάουνας δεν είχε βρεθεί στους ημιτελικούς, αλλά όταν πέρασε η Ρεάλ ταξίδεψς ως το Κάουνας και είδε την ομάδα του να επικρατεί με 79-78 του Ολυμπιακού με το buzzer beater του Σέρχιο Γιουλ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
