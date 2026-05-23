Euroleague: Οι τρεις διαιτητές του τελικού Ολυμπιακός-Ρεάλ
Euroleague: Οι τρεις διαιτητές του τελικού Ολυμπιακός-Ρεάλ
Ράντοβιτς, Λοτερμόζερ και Λάτισεβς θα είναι οι τρεις που θα διευθύνουν τον μεγάλο τελικό
Ο ένας εκ των τριών διαιτητών του ημιτελικού Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και δύο από τον ημιτελικό Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης θα βρεθούν στον μεγάλο τελικό της Euroleague.
Ο λόγος για τον Κροάτη, Σρέτεν Ράντοβιτς, ο οποίος αναμένεται να σφυρίξει για τελευταία φορά στην καριέρα του, είναι ο πρώτος διαιτητής του αγώνα.
Δίπλα του ο Γερμανός Ρόμπερτ Λοτερμόζερ όπως επίσης και ο Λετονός Όλεγκς Λάτισεβς, οι οποίοι είχαν «σφυρίξει» τον ισπανικό ημιτελικό του Final Four.
Το τζάμπολ του τελικού θα δοθεί την Κυριακή (24/5) στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
Ο λόγος για τον Κροάτη, Σρέτεν Ράντοβιτς, ο οποίος αναμένεται να σφυρίξει για τελευταία φορά στην καριέρα του, είναι ο πρώτος διαιτητής του αγώνα.
Δίπλα του ο Γερμανός Ρόμπερτ Λοτερμόζερ όπως επίσης και ο Λετονός Όλεγκς Λάτισεβς, οι οποίοι είχαν «σφυρίξει» τον ισπανικό ημιτελικό του Final Four.
Το τζάμπολ του τελικού θα δοθεί την Κυριακή (24/5) στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα