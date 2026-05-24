Η Dara, νικήτρια της Eurovision ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Σάσα Βεζένκοφ για τον τελικό της Euroleague
SPORTS
Dara Βουλγαρία Σάσα Βεζένκοβ Ολυμπιακός 2026 EuroLeague Final Four Athens

Η Dara, νικήτρια της Eurovision ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Σάσα Βεζένκοφ για τον τελικό της Euroleague

Η τραγουδίστρια της Βουλγαρίας έστειλε τις ευχές της στον ΜVP της Euroleague για κατάκτηση του τροπαίου με τη φανέλα του Ολυμπιακού

Η Dara, νικήτρια της Eurovision ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Σάσα Βεζένκοφ για τον τελικό της Euroleague
3 ΣΧΟΛΙΑ
Λίγες ώρες έμεινε για την ανάδειξη του νέου πρωταθλητή Ευρώπης στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports Prime, 21:00, live Gazzetta) στον μεγάλο τελικό της Euroleague στο T-Center.

Η Ντάρα που έδωσε τη δική της παράσταση στον τελικό της Eurovision και κέρδισε τον διαγωνισμό με το «Bangaranga» για χάρη της Βουλγαρίας δεν ξέχασε τον συμπατριώτη της, Σάσα Βεζένκοβ.

Η τραγουδίστρια της Βουλγαρίας έστειλε τις ευχές της στον ΜVP της Euroleague για κατάκτηση του τροπαίου με τη φανέλα του Ολυμπιακού μέσω story στο instagram.

«Σήμερα γιορτάζουμε το βουλγαρικό αλφάβητο, η αγαπημένη μου γιορτή. Στα γράμματα που κουβαλούν τις ιστορίες μας, τη μουσική μας και τη φωνή μας στον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Επίσης εύχομαι όλη την τύχη στον Σάσα Βεζένκοβ σήμερα. Πάρτους νικητή», έγραψε η Ντάρα.

Η Dara, νικήτρια της Eurovision ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Σάσα Βεζένκοφ για τον τελικό της Euroleague
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης