Η ασφάλεια σπιτιού Home On της Generali σου δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσεις καλύψεις, να έχεις άμεση βοήθεια και σιγουριά στην καθημερινότητά σου
Ο Ενρίκε Ρικέλμε κατέθεσε επισήμως υποψηφιότητα για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Ενρίκε Ρικέλμε κατέθεσε επισήμως υποψηφιότητα για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης
Δεν πρόκειται για υποψηφιότητα εναντίον κανενός, είναι για τη Ρεάλ Μαδρίτης, τόνισε ο ίδιος
Ο επιχειρηματίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Ενρίκε Ρικέλμε επιβεβαίωσε το Σάββατο (23/5) ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης, παρουσιάζοντας την πρώτη σοβαρή πρόκληση εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες στην απόλυτη παραγοντική κυριαρχία του Φλορεντίνο Πέρεθ στον πλουσιότερο ποδοσφαιρικό σύλλογο του κόσμου.
Στις 12 Μαΐου, ο Πέρεθ, 79 ετών, προκήρυξε νέες εκλογές παρά το γεγονός ότι του απέμεναν δύο χρόνια στη θητεία του. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά από δεύτερη σερί σεζόν χωρίς τίτλο για την κάτοχο 15 ευρωπαϊκών τροπαίων, ενώ η αιώνια αντίπαλος Μπαρτσελόνα διατήρησε τον τίτλο της LaLiga.
Ο Ρικέλμε ίδρυσε την Cox Energy το 2014, με εξειδίκευση στην ηλιακή ενέργεια στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, εξασφαλίζοντας σημαντικά έργα σε Χιλή, Μεξικό και Ισπανία. Η εταιρεία διαχειρίζεται περισσότερα από 1,2 γιγαβάτ ενεργειακών έργων στην Ισπανία μέσω της Ibox Energy.
Μία από τις μεγαλύτερες δραστηριότητες της Cox ήταν η εξαγορά, το 2025, των περιουσιακών στοιχείων της Iberdrola στο Μεξικό έναντι 4,2 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.
Στην ανοιχτή επιστολή του στις 13 Μαΐου προς τον Πέρεθ, ο οποίος είναι μεγιστάνας υποδομών και CEO του ομίλου πολιτικού μηχανικού ACS, ο Ρικέλμε ανέφερε ότι ο σύλλογος χρειάζεται πιο δημοκρατική εκλογική διαδικασία και ότι οι καλύτεροι θεσμοί είναι εκείνοι που συνδυάζουν «εμπειρία και ανανέωση, παρελθόν και μέλλον».
Ο Ρικέλμε αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει την προσωπική του περιουσία για να εγγυηθεί το δάνειο των 193,7 εκατομμυρίων ευρώ, που αντιπροσωπεύει το 15% του προϋπολογισμού της Ρεάλ Μαδρίτης. Πληροί επίσης και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, όπως το να είναι μέλος του συλλόγου για πάνω από 20 χρόνια μετά την αναθεώρηση του καταστατικού που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση, αφού το διοικητικό συμβούλιο του Φλορεντίνο Πέρεθ πρότεινε αυστηρότερους όρους για να γίνει πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης.
«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά από 20 χρόνια, θα μπορέσουμε επιτέλους να ψηφίσουμε... Δεν πρόκειται για υποψηφιότητα εναντίον κανενός. Είναι για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουμε εργαστεί για να δημιουργήσουμε ένα σοβαρό και συναρπαστικό έργο, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Θα δείτε ένα έργο που θα λατρέψετε. Σήμερα είναι μια μέρα για να απολαύσετε αυτές τις εκλογές και να ψηφίσετε το καλύτερο έργο», δήλωσε ο Ρικέλμε φεύγοντας από την Real Madrid City, συμπληρώνοντας. «Ζητώ από τα μέλη να μην φοβούνται, να έχουν το θάρρος να μας ακούσουν... Το δικό μας είναι ένα έργο που επικεντρώνεται βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Όταν η Εκλογική Επιτροπή μας προτείνει επίσημα ως υποψηφίους, θα είμαστε διαθέσιμοι 24/7 για να εξηγήσουμε όλα τα σχέδιά μας».
Στις 12 Μαΐου, ο Πέρεθ, 79 ετών, προκήρυξε νέες εκλογές παρά το γεγονός ότι του απέμεναν δύο χρόνια στη θητεία του. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά από δεύτερη σερί σεζόν χωρίς τίτλο για την κάτοχο 15 ευρωπαϊκών τροπαίων, ενώ η αιώνια αντίπαλος Μπαρτσελόνα διατήρησε τον τίτλο της LaLiga.
Ο Ρικέλμε ίδρυσε την Cox Energy το 2014, με εξειδίκευση στην ηλιακή ενέργεια στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, εξασφαλίζοντας σημαντικά έργα σε Χιλή, Μεξικό και Ισπανία. Η εταιρεία διαχειρίζεται περισσότερα από 1,2 γιγαβάτ ενεργειακών έργων στην Ισπανία μέσω της Ibox Energy.
Μία από τις μεγαλύτερες δραστηριότητες της Cox ήταν η εξαγορά, το 2025, των περιουσιακών στοιχείων της Iberdrola στο Μεξικό έναντι 4,2 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.
Στην ανοιχτή επιστολή του στις 13 Μαΐου προς τον Πέρεθ, ο οποίος είναι μεγιστάνας υποδομών και CEO του ομίλου πολιτικού μηχανικού ACS, ο Ρικέλμε ανέφερε ότι ο σύλλογος χρειάζεται πιο δημοκρατική εκλογική διαδικασία και ότι οι καλύτεροι θεσμοί είναι εκείνοι που συνδυάζουν «εμπειρία και ανανέωση, παρελθόν και μέλλον».
Ο Ρικέλμε αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει την προσωπική του περιουσία για να εγγυηθεί το δάνειο των 193,7 εκατομμυρίων ευρώ, που αντιπροσωπεύει το 15% του προϋπολογισμού της Ρεάλ Μαδρίτης. Πληροί επίσης και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, όπως το να είναι μέλος του συλλόγου για πάνω από 20 χρόνια μετά την αναθεώρηση του καταστατικού που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση, αφού το διοικητικό συμβούλιο του Φλορεντίνο Πέρεθ πρότεινε αυστηρότερους όρους για να γίνει πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης.
«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά από 20 χρόνια, θα μπορέσουμε επιτέλους να ψηφίσουμε... Δεν πρόκειται για υποψηφιότητα εναντίον κανενός. Είναι για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουμε εργαστεί για να δημιουργήσουμε ένα σοβαρό και συναρπαστικό έργο, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Θα δείτε ένα έργο που θα λατρέψετε. Σήμερα είναι μια μέρα για να απολαύσετε αυτές τις εκλογές και να ψηφίσετε το καλύτερο έργο», δήλωσε ο Ρικέλμε φεύγοντας από την Real Madrid City, συμπληρώνοντας. «Ζητώ από τα μέλη να μην φοβούνται, να έχουν το θάρρος να μας ακούσουν... Το δικό μας είναι ένα έργο που επικεντρώνεται βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Όταν η Εκλογική Επιτροπή μας προτείνει επίσημα ως υποψηφίους, θα είμαστε διαθέσιμοι 24/7 για να εξηγήσουμε όλα τα σχέδιά μας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα