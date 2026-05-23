Η συγγνώμη και οι εξηγήσεις του Μποντίρογκα για το ζήτημα με τα εισιτήρια του Final Four της Euroleague
Ο Σέρβος πρόεδρος της Euroleague basketball σε συνέντευξή του ενόψει του τελικού βρήκε την ευκαιρία να αναφερθεί στο θέμα με τα εισιτήρια των φίλων της Φενέρ
O Ντέγιαν Μποντιρόγκα αναφέρθηκε στο ζήτημα με τα εισιτήρια των ημιτελικών του Final Four, ενώ απολογήθηκε στον οργανισμό της Φενέρμπαχτσε και τους φιλάθλους της ομάδας της Κωνσταντινούπολης.
Ο πρόεδρος της EuroLeague Basketball ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον τελικό: «Όπως εξήγησε ο Τσους Μπουένο, βρισκόμασταν σε επικοινωνία και επαφές ήδη από πριν από τους αγώνες.
Η κατάσταση που προέκυψε με τις πλατφόρμες και ορισμένα ζητήματα που προσπαθήσαμε να επιλύσουμε δημιούργησαν δυσκολίες στην είσοδο των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε στην αρένα.
Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλοι οι φίλαθλοι της Φενέρ να μπορέσουν να εισέλθουν στο γήπεδο.
Στο τέλος το πρόβλημα επιλύθηκε και οι φίλαθλοι μπήκαν στην αρένα, όμως η διαδικασία δεν εξελίχθηκε με τον τρόπο που συνήθως πραγματοποιείται.
Θέλουμε να απολογηθούμε ειλικρινά τόσο στους φιλάθλους όσο και στον οργανισμό της Φενέρμπαχτσε για την ταλαιπωρία και την αναστάτωση που προκλήθηκε».
Πηγή:www.gazzetta.gr
