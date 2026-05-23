Η συγγνώμη και οι εξηγήσεις του Μποντίρογκα για το ζήτημα με τα εισιτήρια του Final Four της Euroleague
SPORTS
Ντέγιαν Μποντίρογκα Euroleague Εισιτήρια Ολυμπιακός Athens 2026

Η συγγνώμη και οι εξηγήσεις του Μποντίρογκα για το ζήτημα με τα εισιτήρια του Final Four της Euroleague

Ο Σέρβος πρόεδρος της Euroleague basketball σε συνέντευξή του ενόψει του τελικού βρήκε την ευκαιρία να αναφερθεί στο θέμα με τα εισιτήρια των φίλων της Φενέρ

Η συγγνώμη και οι εξηγήσεις του Μποντίρογκα για το ζήτημα με τα εισιτήρια του Final Four της Euroleague
5 ΣΧΟΛΙΑ
O Ντέγιαν Μποντιρόγκα αναφέρθηκε στο ζήτημα με τα εισιτήρια των ημιτελικών του Final Four, ενώ απολογήθηκε στον οργανισμό της Φενέρμπαχτσε και τους φιλάθλους της ομάδας της Κωνσταντινούπολης.

Ο πρόεδρος της EuroLeague Basketball ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον τελικό: «Όπως εξήγησε ο Τσους Μπουένο, βρισκόμασταν σε επικοινωνία και επαφές ήδη από πριν από τους αγώνες.

Η κατάσταση που προέκυψε με τις πλατφόρμες και ορισμένα ζητήματα που προσπαθήσαμε να επιλύσουμε δημιούργησαν δυσκολίες στην είσοδο των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε στην αρένα.

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλοι οι φίλαθλοι της Φενέρ να μπορέσουν να εισέλθουν στο γήπεδο.

Στο τέλος το πρόβλημα επιλύθηκε και οι φίλαθλοι μπήκαν στην αρένα, όμως η διαδικασία δεν εξελίχθηκε με τον τρόπο που συνήθως πραγματοποιείται.

Θέλουμε να απολογηθούμε ειλικρινά τόσο στους φιλάθλους όσο και στον οργανισμό της Φενέρμπαχτσε για την ταλαιπωρία και την αναστάτωση που προκλήθηκε».


Πηγή:www.gazzetta.gr
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης