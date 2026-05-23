Γιαννακόπουλος: Απαιτώ μία συγγνώμη από την Αστυνομία προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού

Οι αντιδράσεις για το μπάχαλο που προέκυψε με τη διάθεση των εισιτηριών και την είσοδο του κόσμου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων συνεχίζονται.Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της εταιρίας που διαχειρίζεται το Telekom Center Athens, θέση πήρε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR να καυτηριάζει τις ενέργειες τόσο της Euroleague όσο και της Αστυνομίας.Αναλυτικά τα όσα αναφέρει στα stories του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:«Εγώ καταλαβαίνω την πίκρα του κόσμου. Για τον Παναθηναϊκό όμως όλα αυτά θα διορθωθούνε. Γενικότερα είναι άσχημες αυτές οι μέρες. Παναθηναϊκά όλα θα διορθωθούνε. Λοιπόν εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Το αν είμαι μαζί με την Αστυνομία και αν πιστεύω στις αρχές το έχω δείξει 50 χρόνια που ζω. Το αν τη σέβομαι, το αν την υποστηρίζω όπως μπορώ κλπ. Από εκεί και πέρα όμως ποτέ δεν έχω μασήσει τα λόγια μου. μας έχετε βάλει πολύ σωστά και έχουμε κάνει επενδύσεις εκατομμυρίων για ταυτοπροσωπίες, για κάμερες, για επεισόδια, για αθλητικούς νόμους που όποτε γουστάρετε τους εφαρμόζετε.Χθες δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπία, δεν έγινε κανένας έλεγχος εισιτηρίων.Πριν από 15 ημέρες με πρόφαση ότι πήγαν να μπουν κάποιοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού παραπάνω ρίξατε δακρυγόνα. Χθες, ενώ ξέρατε τι γίνεται, ενώ ξέρατε πως δεν κάνετε την ταυτοπροσωπία γιατί υπήρχε πάρα πολύ κόσμος, αφήσατε να μπουν μέσα και να υπάρχουν όλα αυτά τα επακόλουθα που υπάρχουν.

