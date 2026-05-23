«Ο Ολυμπιακός μπορεί να χάσει μόνο από τον... Ολυμπιακό»: Αυτοπεποίθηση και πίστη στα ύψη για το 4ο ευρωπαϊκό αστέρι
Ο Τόμας Γουόκαπ έδωσε το σύνθημα ενόψει του τελικού δείχνοντας σε πόσο καλή κατάσταση είναι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αυτή τη στιγμή - Αύριο (21:00) ο τελικός με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ
Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης και στον ερυθρόλευκο οργανισμό υπάρχει πίστη και αυτοπεποίθηση στα... ύψη πως οι Πειραιώτες αυτή τη στιγμή όχι μόνο είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, αλλά και πως υπάρχει και μεγάλη διαφορά με τον δεύτερο.
Μετά την φοβερή εμφάνιση της Παρασκευής απέναντι στη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο Ολυμπιακός ακονίζει το... δόρυ του για μια ακόμα μεγάλη μονομαχία με τη «Βασίλισσα» Ρεάλ Μαδρίτης. Mετά το τέλος του ματς με την τουρκική ομάδα οι Τόμας Γουόκαπ, Τάισον Γουόρντ και Κόρι Τζόσεφ μίλησαν στο OlympiacosBC TV και η ατάκα του πρώτου έκλεψε την παράσταση.
«Σε καμία περίπτωση δεν ήταν μια εύκολη νίκη. Υποφέραμε για να πάρουμε τη νίκη. Το σκορ λέει κάτι, όμως, δουλέψαμε όλο το βράδυ για να ‘χτίσουμε’ αυτή τη διαφορά. Παίξαμε με αυτοθυσία, παίξαμε με σκληράδα, είχαμε απόλυτη συγκέντρωση σε κάθε κατοχή. Οπότε το ματς δεν ήταν εύκολο. Παλέψαμε για αυτό το αποτέλεσμα. Η αποστολή μας φυσικά και δεν έχει επιτευχθεί. Έχουμε άλλα σαράντα λεπτά και σε αυτό έχουμε επικεντρωθεί τώρα. Απόψε κάναμε μια καλή εμφάνιση, ειδικά στην άμυνα και τώρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την Κυριακή. Και αν τα καταφέρουμε την Κυριακή, τότε θα έχει τελειώσει η δουλειά», ανέφερε αρχικά ο Γουόκαπ.
Για την ομάδα που μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό: «Μόνο ο Ολυμπιακός».
Ο Γουόρντ είπε: «Είναι το Final Four. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να συνεχίζουμε και να αφοσιωμένοι πιστοί στην διαδικασία, να μείνουμε αφοσιωμένοι στον Coach B και την φιλοσοφία του και να συνεχίσουμε να πιέζουμε... Όπως θα έλεγε και ο Λάρι η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα».
Ο Κόρι Τζόζεφ από την πλευρά του τόνισε: «Στηριχθήκαμε στην άμυνά μας. Καταφέραμε να τους περιορίσουμε. Είναι πολύ καλή ομάδα. Και χρειαστήκαμε σαράντα λεπτά γιατί είναι σκληροί. Πρέπει να προετοιμαστούμε και να παίξουμε καλά. Έχουμε ένα βαθύ ρόστερ. Νιώθω πάντως ότι η άμυνά μας ήταν αυτή που έκανε τη δουλεία απόψε. Κάναμε ένα βήμα στην σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για την Κυριακή, όποια ομάδα κι αν αντιμετωπίσουμε».
Με το ζευγάρι του τελικού να είναι πλέον γνωστό και τον Ολυμπιακό να ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, η EuroLeague ανακοίνωσε πως άνοιξε η πλατφόρμα μεταπώλησης εισιτηρών, προκειμένου όσοι δεν μπορούν (ή δεν θέλουν) να παρακολουθήσουν το ματς τίτλου, να δώσουν αλλού το «μαγικό» χαρτάκι τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η τελευταία ευκαιρία είναι πλέον διαθέσιμη για τους φιλάθλους που αγόρασαν εισιτήρια κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε από τις τέσσερις sold-out φάσεις πώλησης ή του πρώτου παραθύρου μεταπώλησης, αλλά δεν μπορούν πλέον να παρευρεθούν στη διοργάνωση, ώστε να μεταπωλήσουν με ασφάλεια τα εισιτήριά τους μέσω του euroleaguef4tickets.com.
Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού, το δεύτερο παράθυρο μεταπώλησης θα παραμείνει ανοιχτό έως το Σάββατο 23 Μαΐου στις 17:00 CEST για τους φιλάθλους που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τον τελικό του Adidas NextGen EuroLeague και τον τελικό της EuroLeague.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι φίλαθλοι που δεν μπορούν να παρευρεθούν στον τελικό του adidas NextGen EuroLeague και στον τελικό της EuroLeague την Κυριακή θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν τα εισιτήριά τους προς μεταπώληση στο μισό της αξίας των διήμερων πακέτων του Final Four, συν επιπλέον 10% επί του μισού της αρχικής τιμής. Η επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης λειτουργεί σε ένα ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον, διασφαλίζοντας ότι όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του επίσημου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων.
Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζονται να γράψουν ακόμη ένα κεφάλαιο σε μία από τις πιο... επικές μονομαχίες στην ιστορία της Euroleague, καθώς προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του Final Four της Αθήνας και θα τεθούν αντιμέτωποι για πέμπτη φορά σε αγώνα που κρίνει το βαρύτιμο ευρωπαϊκό τρόπαιο.
Οι «ερυθρόλευκοι» έγιναν η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό, αποκλείοντας τη Φενέρμπαχτσε δια περιπάτου, με 79-61, ενώ, λίγες ώρες αργότερα, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό και έκλεισε θέση για τον τελικό της Κυριακής 24 Μαΐου στις 21:00.
Η αναμέτρηση αποκτά ιστορική διάσταση, καθώς Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα συναντηθούν για πέμπτη φορά σε τελικό Ευρωλίγκας, αριθμός που αποτελεί πλέον ρεκόρ στη διοργάνωση.
Η «βασίλισσα» διατηρεί το προβάδισμα στις μεταξύ τους μάχες, έχοντας τρεις νίκες σε τελικούς απέναντι στους Πειραιώτες, με μοναδική ήττα εκείνη του 2013 στο Λονδίνο, όταν ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.
Η προϊστορία
1995: Το... τείχος του Σαμπόνις
Η πρώτη μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες σε τελικό Ευρωλίγκας πραγματοποιήθηκε το 1995 στη Σαραγόσα. Ο Ολυμπιακός του Γιάννη Ιωαννίδη έφτασε μέχρι τον τελικό, όμως βρήκε απέναντί του έναν ανυπέρβλητο Άρβιντας Σαμπόνις.
Ο θρυλικός Λιθουανός πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις στην ιστορία των Final Four και οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στη νίκη με 73-61, στερώντας από τους «ερυθρόλευκους» το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους.
Παρά την απογοήτευση εκείνης της βραδιάς, ο τελικός της Σαραγόσα αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον Ολυμπιακό, που δύο χρόνια αργότερα κατάφερε να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης.
2013: Ο Σπανούλης πήρε τ' όπλο του
18 χρόνια μετά, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά στον τελικό της Euroleague, αυτή τη φορά στο Λονδίνο, σε έναν αγώνα που έμελλε να περάσει στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα πραγματοποίησε μία από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις της ιστορίας του και επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 100-88, κατακτώντας «back-to-back» ευρωπαϊκούς τίτλους.
Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος άλλαξε τη ροή του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο με προσωπικές φάσεις, δημιουργία και ηγετική παρουσία, σε έναν τελικό που θεωρείται μέχρι σήμερα all-time classic για τη διοργάνωση.
2015: Η ρεβάνς των Μαδριλένων
Το 2015, οι δύο ομάδες τέθηκαν εκ νέου αντιμέτωπες στον τελικό της Euroleague, αυτή τη φορά στη Μαδρίτη. Ο Ολυμπιακός του Γιάννη Σφαιρόπουλου είχε αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον ημιτελικό με εντυπωσιακή ανατροπή, όμως στον τελικό βρήκε απέναντί του μία αποφασισμένη Ρεάλ μπροστά στο κοινό της.
Με τους Σέρχιο Γιουλ, Ρούντι Φερνάντεθ και Γκουστάβο Αγιόν να κάνουν τη διαφορά, αλλά και τον Τζέισι Κάρολ να δίνει σημαντικές λύσεις, οι Μαδριλένοι επικράτησαν εύκολα με 78-59 και επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης.
2023: Η «κατάρα» του Γιουλ...
Η πιο δραματική στιγμή αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής αντιπαλότητας γράφτηκε στο Κάουνας, το 2023. Ο Ολυμπιακός είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική σεζόν και βρέθηκε μία ανάσα από την κατάκτηση της Euroleague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ωστόσο, στα τελευταία δευτερόλεπτα του τελικού, ο Σέρχιο Γιουλ σημείωσε το καθοριστικό καλάθι της αναμέτρησης, με σουτ μπροστά στο απλωμένο χέρι του Μουστάφα Φαλ, χαρίζοντας στη Ρεάλ τη νίκη με 79-78 και «παγώνοντας» τους χιλιάδες φίλους των «ερυθρόλευκων» στις εξέδρες.
Η συγκεκριμένη φάση πέρασε στην ιστορία της διοργάνωσης, «σφραγίζοντας» μία από τις πιο δραματικές στιγμές που έχει ζήσει ελληνική ομάδα σε ευρωπαϊκό τελικό.
Οι τελικοί Ολυμπιακού-Ρεάλ Μαδρίτης στην Ευρωλίγκα
1995: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 73-61
2013: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 100-88
2015: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 78-59
2023: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 79-78
2026: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (24/05, 21:00)
Η επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης είναι το μοναδικό εξουσιοδοτημένο κανάλι μεταπώλησης εισιτηρίων για το Final Four της EuroLeague 2026. Εισιτήρια που αγοράζονται μέσω μη εξουσιοδοτημένων καναλιών πώλησης ενδέχεται να μην είναι έγκυρα για είσοδο και μπορεί να ακυρωθούν.
Μόλις ολοκληρωθεί μια συναλλαγή μεταπώλησης, το αρχικό εισιτήριο ακυρώνεται αυτόματα. Ο πωλητής χάνει κάθε δικαίωμα πρόσβασης στην εκδήλωση και θα λάβει επιστροφή χρημάτων ίση με το 100% της ονομαστικής αξίας του εισιτηρίου που είχε αρχικά αγοράσει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα επεξεργασίας του παρόχου πληρωμών. Όσα εισιτήρια δεν πωληθούν θα επιστρέψουν αυτόματα στον αρχικό αγοραστή μετά την ολοκλήρωση της φάσης μεταπώλησης.
Επιπλέον, όλοι οι φίλαθλοι που αγόρασαν εισιτήρια κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε από τις τέσσερις sold-out φάσεις πώλησης ή του πρώτου παραθύρου μεταπώλησης θα έχουν μία τελευταία δυνατότητα να τροποποιήσουν τα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο Telekom Center Athens. Η επιλογή αυτή θα παραμείνει διαθέσιμη έως το Σάββατο 23 Μαΐου στις 17:00 CEST.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο euroleaguef4tickets.com.
Η Euroleague Basketball θα ήθελε επίσης να υπενθυμίσει σε όλους τους κατόχους εισιτηρίων ότι η είσοδος στο Telekom Center Athens θα επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη:
Έγκυρου ονομαστικού εισιτηρίου και Επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης που να αντιστοιχεί στα στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά την εγγραφή.
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, στους φιλάθλους που θα προσκομίσουν εισιτήριο το οποίο δεν αντιστοιχεί στο άτομο που παρευρίσκεται, θα απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο.
Η συνήθεια που έγινε λατρεία: Ολυμπιακός εναντίον Ρεάλ για 5η φορά σε τελικό Euroleague
