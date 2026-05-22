Την Κυριακή (21:00) o τελικός του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο T-Center

Για 5η φορά θα συναντηθεί ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ σε τελικό Euroleague με τους Μαδριλένους να έχουν 3-1 νίκες

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού της Euroleague. 

Ο Ολυμπιακός απέκλεισε με 79-61 τη Φενέρ στον 1ο ημιτελικό και η Ρεάλ με 105-90 την Βαλένθια στον 2ο. Έτσι την Κυριακή (21:00) θα παίξουν στο T-Center στον τελικό του Final-4 της Αθήνας για την κούπα. 

Ο Ολυμπιακός διεκδικεί την  4η και η Ρεάλ την 12η. Οι δύο τους έχουν συναντηθεί άλλες τέσσερις φορές σε τελικό με τη Ρεάλ να έχει ρεκόρ 3-1 νίκες. 

Κέρδισε τον Ολυμπιακό το 1995 στη Σαραγόσα, το 2015 στη Μαδρίτη και το 2023 στο Κάουνας. Ο Ολυμπιακός νίκησε το 2013 στο Λονδίνο. 

Φέτος οι δύο ομάδες είχαν από μια νίκη. Στη Μαδρίτη η Ρεάλ επικράτησε 89-77 και στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός με 102-88. 


Οι τελικοί του Ολυμπιακού

1994 (Τελ Αβίβ): Μπανταλόνα - Ολυμπιακός 59-57
1995 (Σαραγόσα): Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 73-61
1997 (Ρώμη): Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 73-58
2010 (Παρίσι): Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 86-68
2012 (Κωνσταντινούπολη): ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ολυμπιακός 61-62
2013 (Λονδίνο): Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 100-88
2015 (Μαδρίτη): Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 78-59
2017 (Κωνσταντινούπολη): Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 80
2023 (Κάουνας): Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 78-79
2026 (Αθήνα): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00)
