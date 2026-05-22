Πανηγυρισμοί στον Πειραιά για την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πανηγυρισμοί στον Πειραιά για την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού βρέθηκαν στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά για να πανηγυρίσουν την πρόκριση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στον τελικό
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού που δεν κατάφεραν να βρεθούν στο Telekom Center της Αθήνας, παρακολούθησαν τον μεγάλο ημιτελικό της Euroleague με τη Φενέρ σε διάφορα σημεία του Πειραιά, ζώντας κάθε φάση σαν να βρίσκονταν μέσα στο γήπεδο.
Με τη λήξη του αγώνα απέναντι στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και την οριστικοποίηση της παρουσίας των Πειραιωτών στον τελικό της Κυριακής, οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» έστησαν αυθόρμητο πάρτι στο λιμάνι.
Κόρνες, καπνογόνα, συνθήματα και χαμόγελα γέμισαν τους δρόμους, με τον κόσμο να πανηγυρίζει μια ακόμη μεγάλη στιγμή της ομάδας του.
Με τη λήξη του αγώνα απέναντι στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και την οριστικοποίηση της παρουσίας των Πειραιωτών στον τελικό της Κυριακής, οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» έστησαν αυθόρμητο πάρτι στο λιμάνι.
Κόρνες, καπνογόνα, συνθήματα και χαμόγελα γέμισαν τους δρόμους, με τον κόσμο να πανηγυρίζει μια ακόμη μεγάλη στιγμή της ομάδας του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα