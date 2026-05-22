Άμυνα για σεμινάριο από τον Ολυμπιακό: Η Φενέρ έκανε επτά λεπτά να σκοράρει στον ημιτελικό
Η τουρκική ομάδα έμεινε στο «0» για επτά λεπτά έχοντας κάνει τέσσερις φορές airball, ενώ το ρόδι έσπασε ο Χόρτον-Τάκερ
Ατσάλινη ήταν η άμυνα του Ολυμπιακού στην έναρξη του πρώτου ημιτελικού του EuroLeague Final Four 2026 κόντρα στη Φενερμπαχτσέ.
Αυτό ανάγκασε τους Τούρκους να είναι πάρα πολύ άστοχοι, άρχισαν με 0/9 σουτ, με συνέπεια να βρει το πρώτο του καλάθι μετά από επτά λεπτά και συγκεκριμένα στο 3:01 με το ρόδι να σπάει ο Χόρτον-Τάκερ.
Τελικά η Φενέρ ανέβασε στροφές και τελείωσε την πρώτη περίοδο με 12 πόντους.
