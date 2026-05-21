Μπαρτζώκας για το Final Four της Euroleague: Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Γιουλ, αλλά θα παλέψουμε για να κατακτήσουμε το τρόπαιο
Με χαμηλούς τόνους αλλά ξεκάθαρη στόχευση προς την κορυφή εμφανίστηκαν στη συνέντευξη Τύπου του Final Four Euroleague οι πρωταγωνιστές της διοργάνωσης, λίγες ώρες πριν από τους μεγάλους ημιτελικούς της EuroLeague στο ΟΑΚΑ. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκαθάρισε πως το φετινό Final Four δεν διαφέρει ουσιαστικά από τις προηγούμενες συμμετοχές των «ερυθρόλευκων», πέρα από το γεγονός ότι η ομάδα δεν χρειάστηκε να ταξιδέψει στο εξωτερικό, αφού η διοργάνωση φιλοξενείται στην Αθήνα.
Ο Έλληνας τεχνικός υπογράμμισε πως όλοι στον οργανισμό αντιλαμβάνονται τη σημασία της παρουσίας σε ακόμη ένα Final Four, ωστόσο τόνισε πως ο μεγάλος στόχος είναι πλέον η κατάκτηση του τροπαίου.Παράλληλα, στάθηκε στις δυσκολίες της σύγχρονης EuroLeague και στο απαιτητικό πρόγραμμα που αναγκάζει τις ομάδες να προχωρούν ακόμη και σε μεταγραφές μέσα στη σεζόν. Όπως είπε, αυτή είναι η νέα πραγματικότητα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, σημειώνοντας πως σε τέτοιες περιπτώσεις καθοριστικό ρόλο παίζουν προσωπικότητες όπως ο αρχηγός της ομάδας Κώστας Παπανικολάου, που βοηθούν τους νέους παίκτες να ενσωματωθούν άμεσα στο σύνολο. Ο Μπαρτζώκας αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο που παίζουν πολλές φορές οι συγκυρίες και η τύχη σε τέτοιου επιπέδου παιχνίδια, φέρνοντας ως παράδειγμα το μεγάλο σουτ του Σέρχιο Γιουλ σε προηγούμενο Final Four, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως ο Ολυμπιακός θα παλέψει μέχρι τέλους.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
«Ποτέ δεν ξέρεις. Εξαρτάται από το αποτέλεσμα το αν είναι καλό ή κακό που είναι στην χώρα μας. Η διαφορά είναι ότι δεν ταξιδεύαμε. Πάντα έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας, όπου και να παίζουμε, οπότε το σημαντικό ήταν να είμαστε εδώ. Όλοι ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να είσαι στο Φάιναλ Φορ. Εκτιμούμε τη στιγμή. Πρέπει να κάνουμε άλλο ένα βήμα. Να κερδίσουμε τη λίγκα».
Για τα 10 Final Four του Παπανικολάου: «Τον ρώτησα τον Κώστα (Παπανικολάου) πόσα έχει και μου είπε 10. Είναι τρομερό επίτευγμα».
Ποιο είναι το κομμάτι που λείπει για να φτάσει ο Ολυμπιακός στην κατάκτηση: «Δεν θα αντιμετωπίσω την ερώτηση ως προβοκατόρικη (σ.σ. γέλια). Είναι σημαντικό να είσαι εδώ. Πολλές φορές είναι ο Θεός, ή ο Γιουλ. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Εμείς θα παλεύουμε για κάθε κατοχή. Εάν ο θεός μας το δώσει θα είμαστε πολύ χαρούμενοι».
Για το αν βλέπει ομοιότητες στον φετινό Ολυμπιακό με την ομάδα του 2013: «Θα είναι μια φανταστική κατάσταση αλλά κυρίως για τον Ολυμπιακό αν καταφέρουμε να επαναλάβουμε ό,τι κάναμε το 2013. Είχαμε μια ομάδα με κίνητρο τότε και πολύ ταλέντο. Βλέπω παρόμοια πράγματα και φέτος. Έχουμε κάποιους παίκτες που μπορούν να ηγηθούν δια του παραδείγματος».
Για το αν θα στηριχθεί στη φροντ λάιν του: «Σε όλα στη ζωή υπάρχει μια ισορροπία. Όταν χτίζεις ομάδα ψάχνεις κομμάτια που ταιριάζουν μεταξύ τους, έχουμε παίκτες που θυσιάζουν το εγώ τους για το καλό της ομάδας. Έχω παίκτες που θα κάνουν τη δουλειά ανεξάρτητα από την θέση».
Για τις προσθήκες μέσα στη σεζόν: «Είναι η νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η σεζόν είναι τεράστια και είναι αδύνατον να αντέξεις με μόνο 8 παίκτες. Πλέον δεν είναι αρκετοί. Έχουμε βετεράνους που υποεδέχονται κάθε νέο παίκτη. Είμαστε σαν μια οικογένεια και είναι πολύ σημαντικό αυτό».
Από την πλευρά του, ο Παπανικολάου, που συμμετέχει στο δέκατο Final Four της καριέρας του, σημείωσε πως αυτό που μένει στο τέλος είναι οι τίτλοι και ειδικά η πρώτη κατάκτηση, χωρίς όμως ποτέ να σβήνει η επιθυμία για νέες επιτυχίες. Ο αρχηγός των Πειραιωτών τόνισε ότι η ομάδα διαθέτει πλέον πολλούς παίκτες που μπορούν να πάρουν την τελευταία επίθεση, απαντώντας με χιούμορ σε σχετική ερώτηση πως ο ίδιος δεν θα πάρει το τελευταίο σουτ.Σε ερώτηση για το τι λείπει στον Ολυμπιακό για να φτάσει στην κορυφή, ο διεθνής φόργουορντ απάντησε πως δεν υπάρχει κάποιο «μαγικό συστατικό» ή «μαγικό ραβδί», επισημαίνοντας ότι οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να αντιμετωπίσουν το παιχνίδι χωρίς πίεση και φόβο. Παράλληλα, στάθηκε και στη σημασία της διοργάνωσης στην Αθήνα, λέγοντας πως το μοναδικό που μετράει είναι η κατάκτηση του τροπαίου και το να κάνουν οι παίκτες περήφανους τους φιλάθλους της ομάδας.
