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Ο κόσμος ψήφισε: Ο Πινέδα κορυφαίος παίκτης της σεζόν 2025-26 στη Super League 1
Ο κόσμος ψήφισε: Ο Πινέδα κορυφαίος παίκτης της σεζόν 2025-26 στη Super League 1
O Ορμπελίν Πινέδα συγκέντρωσε το 66,69% των ψήφων, δεύτερος ο Κωνσταντής Τζολάκης
Ο Ορμπελίν Πινέδα ψηφίστηκε από τον κόσμο ως ο κορυφαίος παίκτης της σεζόν 2025-26 στη Super League 1.
Ο Μεξικανός μέσος της πρωταθλήτριας ΑΕΚ συγκέντρωσε το 66,69% των ψήφων στην ψηφοφορία της Super League και ανέβηκε άνετα στην 1η θέση.
Τον ακολούθησε με 14,54% ο Κωνσταντής Τζολάκης του Ολυμπιακού και ο Θανάσης Ανδρούτσος του ΟΦΗ με 6,54%. Ο Πινέδα έπαιξε σε 31 αγώνες στο πρωτάθλημα και είχε 5 γκολ και 2 ασίστ.
Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Player of the Season:
1/ Ο. Πινέδα 66,69%
2/ Κ. Τζολάκης 14,54%
3/ Θ. Ανδρούτσος 6,54%
4/ Γ. Κωνσταντέλιας 2,88%
5/ Α. Τεττέη 2,55%
6/ Γ. Αθανασιάδης 1,60%
7/ Λ. Τούπτα 1,46%
8/ Χ. Μπαρτόλο 1,08%
9/ Τ. Τσάπρας 1,01%
10/ Λ. Λάμπρου 0,70%
11/ Α. Ματσάν 0,56%
12/ Α. Τεϊσέιρα 0,27%
13/ Μ. Μπάκου 0,12%
Ο Μεξικανός μέσος της πρωταθλήτριας ΑΕΚ συγκέντρωσε το 66,69% των ψήφων στην ψηφοφορία της Super League και ανέβηκε άνετα στην 1η θέση.
Τον ακολούθησε με 14,54% ο Κωνσταντής Τζολάκης του Ολυμπιακού και ο Θανάσης Ανδρούτσος του ΟΦΗ με 6,54%. Ο Πινέδα έπαιξε σε 31 αγώνες στο πρωτάθλημα και είχε 5 γκολ και 2 ασίστ.
Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Player of the Season:
1/ Ο. Πινέδα 66,69%
2/ Κ. Τζολάκης 14,54%
3/ Θ. Ανδρούτσος 6,54%
4/ Γ. Κωνσταντέλιας 2,88%
5/ Α. Τεττέη 2,55%
6/ Γ. Αθανασιάδης 1,60%
7/ Λ. Τούπτα 1,46%
8/ Χ. Μπαρτόλο 1,08%
9/ Τ. Τσάπρας 1,01%
10/ Λ. Λάμπρου 0,70%
11/ Α. Ματσάν 0,56%
12/ Α. Τεϊσέιρα 0,27%
13/ Μ. Μπάκου 0,12%
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