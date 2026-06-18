Ο κόσμος ψήφισε: Ο Πινέδα κορυφαίος παίκτης της σεζόν 2025-26 στη Super League 1
SPORTS
Ορμπελίν Πινέδα Super League 1 Κωνσταντής Τζολάκης ΑΕΚ Ολυμπιακός

Ο κόσμος ψήφισε: Ο Πινέδα κορυφαίος παίκτης της σεζόν 2025-26 στη Super League 1

Ορμπελίν Πινέδα συγκέντρωσε το 66,69% των ψήφων, δεύτερος ο Κωνσταντής Τζολάκης 

Ο κόσμος ψήφισε: Ο Πινέδα κορυφαίος παίκτης της σεζόν 2025-26 στη Super League 1
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο  Ορμπελίν Πινέδα  ψηφίστηκε από τον κόσμο ως ο κορυφαίος παίκτης της σεζόν 2025-26 στη Super League 1. 

Ο Μεξικανός μέσος της πρωταθλήτριας ΑΕΚ συγκέντρωσε το 66,69% των ψήφων στην ψηφοφορία της Super League και ανέβηκε άνετα στην 1η θέση. 

Τον ακολούθησε με 14,54% ο Κωνσταντής Τζολάκης του Ολυμπιακού και ο Θανάσης Ανδρούτσος του ΟΦΗ με 6,54%. Ο Πινέδα έπαιξε σε 31 αγώνες στο πρωτάθλημα και είχε 5 γκολ και 2 ασίστ.

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Player of the Season:

1/ Ο. Πινέδα 66,69%

2/ Κ. Τζολάκης 14,54%

3/ Θ. Ανδρούτσος 6,54%

4/ Γ. Κωνσταντέλιας 2,88%

5/ Α. Τεττέη 2,55%

6/ Γ. Αθανασιάδης 1,60%

7/ Λ. Τούπτα 1,46%

8/ Χ. Μπαρτόλο 1,08%

9/ Τ. Τσάπρας 1,01%

10/ Λ. Λάμπρου 0,70%

11/ Α. Ματσάν 0,56%

12/ Α. Τεϊσέιρα 0,27%

13/ Μ. Μπάκου 0,12%
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν ο πολιτισμός γίνεται εμπειρία

Πώς οι χώροι πολιτισμού μπορούν να μετατρέπονται σε ανοιχτούς τόπους συνάντησης, διαλόγου και δημιουργίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης