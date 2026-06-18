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Μουντιάλ 2026: Στο 99% η πληρότητα των γηπέδων μετά την πρώτη αγωνιστική
Μουντιάλ 2026: Στο 99% η πληρότητα των γηπέδων μετά την πρώτη αγωνιστική
Εντυπωσιακή είναι μέχρι στιγμής η παρουσία του κόσμου στα γήπεδα που διεξάγονται αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς κατά μέσο όρο έχουμε 65.000 θεατές
Η πρώτη στροφή στους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου ολοκληρώθηκε και παρά τις αμφιβολίες, αλλά και τις επικρίσεις για τις πολύ ακριβές τιμές των εισιτηρίων, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής το στοίχημα για την παρουσία του κόσμου μοιάζει να είναι κερδισμένο.
Στα 24 ματς που έχουν διεξαχθεί στους 12 ομίλους έχουν κοπεί 1.57 εκατομμύρια εισιτήρια, που μεταφράζονται σε 65.416 ανά αγώνα, αριθμός αν μη τι άλλο εντυπωσιακός.
Η πληρότητα των γηπέδων φτάνει στο 100% και το μοναδικό ματς που είχε πληρότητα 98% ήταν ο αγώνας Ολλανδία - Ιαπωνία, που ουσιαστικά χάλασε και τον συνολικό μέσο όρο που είναι στο 99.44%.
Το 30% των αγώνων (8 αναμετρήσεις) ήταν sold out με τα ματς Μεξικό - Νότια Αφρική και Ουζμπεκιστάν - Κολομβία να έχουν τη μεγαλύτερη προσέλευση με 80.824 θεατές (και οι δύο αγώνες φιλοξενήθηκαν στο Στάδιο Αζτέκα της Πόλης του Μεξικού).
Οι επίσημοι αριθμοί μπορεί να φαίνονται πολύ μακριά από τις πραγματικές προσελεύσεις στις κερκίδες καθώς σε κάποια ματς παρατηρήθηκε ότι υπήρχαν αρκετές κενές θέσεις. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει ήδη συζητηθεί, όμως οι αριθμοί λαμβάνουν υπόψη τις πωλήσεις εισιτηρίων και όχι την πραγματική προσέλευση στο γήπεδο.
Η ίδια η FIFA εξήγησε μέσω εκπροσώπου ότι «τα επίσημα στοιχεία προσέλευσης αντικατοπτρίζουν τον αριθμό των εισιτηρίων που διατέθηκαν και τους θεατές που παραβρέθηκαν εντός της περιμέτρου του σταδίου, και όχι οπτικές αξιολογήσεις της πληρότητας των θέσεων σε μια δεδομένη στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Η FIFA συνεργάζεται στενά με τις αρχές των γηπέδων σταδίου και τις ομάδες έκδοσης εισιτηρίων για να διασφαλίσει ότι όλα τα δημοσιευμένα δεδομένα βασίζονται σε επαληθευμένες επιχειρησιακές πληροφορίες».
Στα 24 ματς που έχουν διεξαχθεί στους 12 ομίλους έχουν κοπεί 1.57 εκατομμύρια εισιτήρια, που μεταφράζονται σε 65.416 ανά αγώνα, αριθμός αν μη τι άλλο εντυπωσιακός.
Η πληρότητα των γηπέδων φτάνει στο 100% και το μοναδικό ματς που είχε πληρότητα 98% ήταν ο αγώνας Ολλανδία - Ιαπωνία, που ουσιαστικά χάλασε και τον συνολικό μέσο όρο που είναι στο 99.44%.
Το 30% των αγώνων (8 αναμετρήσεις) ήταν sold out με τα ματς Μεξικό - Νότια Αφρική και Ουζμπεκιστάν - Κολομβία να έχουν τη μεγαλύτερη προσέλευση με 80.824 θεατές (και οι δύο αγώνες φιλοξενήθηκαν στο Στάδιο Αζτέκα της Πόλης του Μεξικού).
Οι επίσημοι αριθμοί μπορεί να φαίνονται πολύ μακριά από τις πραγματικές προσελεύσεις στις κερκίδες καθώς σε κάποια ματς παρατηρήθηκε ότι υπήρχαν αρκετές κενές θέσεις. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει ήδη συζητηθεί, όμως οι αριθμοί λαμβάνουν υπόψη τις πωλήσεις εισιτηρίων και όχι την πραγματική προσέλευση στο γήπεδο.
Η ίδια η FIFA εξήγησε μέσω εκπροσώπου ότι «τα επίσημα στοιχεία προσέλευσης αντικατοπτρίζουν τον αριθμό των εισιτηρίων που διατέθηκαν και τους θεατές που παραβρέθηκαν εντός της περιμέτρου του σταδίου, και όχι οπτικές αξιολογήσεις της πληρότητας των θέσεων σε μια δεδομένη στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Η FIFA συνεργάζεται στενά με τις αρχές των γηπέδων σταδίου και τις ομάδες έκδοσης εισιτηρίων για να διασφαλίσει ότι όλα τα δημοσιευμένα δεδομένα βασίζονται σε επαληθευμένες επιχειρησιακές πληροφορίες».
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