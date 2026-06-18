Μουντιάλ 2026: Στο 99% η πληρότητα των γηπέδων μετά την πρώτη αγωνιστική

Εντυπωσιακή είναι μέχρι στιγμής η παρουσία του κόσμου στα γήπεδα που διεξάγονται αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς κατά μέσο όρο έχουμε 65.000 θεατές