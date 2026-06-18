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Παναθηναϊκός: Στο κάδρο για ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα ο Ινιάκι Πένια της Μπαρτσελόνα
Παναθηναϊκός: Στο κάδρο για ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα ο Ινιάκι Πένια της Μπαρτσελόνα
Ο Παναθηναϊκός θα ήθελε ως Νο1 τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο αλλά εξετάζει σοβαρά και την περίπτωση του Ισπανού τερματοφύλακα
Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το θέμα του δεύτερου γκολκίπερ του με την παραμονή του Λούκας Τσάβες, ο οποίος θα υπογράψει εντός των ημερών επέκταση του δανεισμού του, με οψιόν αγοράς απ’ την Αρχεντίνος Τζούνιορς στα ίδια επίπεδα (1 εκατ. δολάρια ή 852.000 ευρώ) και πλέον έχει χρόνο για να δει με μεγαλύτερη ηρεμία το θέμα του βασικού τερματοφύλακά του.
Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν και παραμένει ο διακαής «πόθος» όλων στο Κορωπί, όμως οι πιθανότητες για να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό σ’ αυτό το μεταγραφικό «παράθυρο» είναι πολύ λίγες. Στο «τριφύλλι» πάντως θέλουν να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο, όμως εξετάζουν ήδη κι άλλες περιπτώσεις γκολκίπερ από «μεγάλα» πρωταθλήματα στην αναζήτηση του Νο1 της επόμενης σεζόν.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως στη λίστα των ανθρώπων του «τριφυλλιού» βρίσκεται κι ο27χρονος Ισπανός Ινιάκι Πένια, ο οποίος ανήκει στην Μπαρτσελόνα και την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έλτσε.
Ο Ισπανός τερματοφύλακας που γεννήθηκε στο Αλικάντε (2/3/1999) έχει συμβόλαιο με την «Μπάρτσα» έως το καλοκαίρι του 2029 κι απ’ την στιγμή που δεν έχει πολλές πιθανότητες να βρει θέση στο ρόστερ της (και) την επόμενη σεζόν (με «παρόντες» τους Γκαρθία, Στσέζνι και Κότσεν), είναι πολύ πιθανό να παραχωρηθεί ξανά δανεικός απ’ τους «μπλαουγκράνα».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
Και σε μία τέτοια περίπτωση, είναι δεδομένο πως ο Παναθηναϊκός θα «έμπαινε» με σοβαρές πιθανότητες στη διεκδίκησή του.
Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν και παραμένει ο διακαής «πόθος» όλων στο Κορωπί, όμως οι πιθανότητες για να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό σ’ αυτό το μεταγραφικό «παράθυρο» είναι πολύ λίγες. Στο «τριφύλλι» πάντως θέλουν να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο, όμως εξετάζουν ήδη κι άλλες περιπτώσεις γκολκίπερ από «μεγάλα» πρωταθλήματα στην αναζήτηση του Νο1 της επόμενης σεζόν.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως στη λίστα των ανθρώπων του «τριφυλλιού» βρίσκεται κι ο27χρονος Ισπανός Ινιάκι Πένια, ο οποίος ανήκει στην Μπαρτσελόνα και την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έλτσε.
Ο Ισπανός τερματοφύλακας που γεννήθηκε στο Αλικάντε (2/3/1999) έχει συμβόλαιο με την «Μπάρτσα» έως το καλοκαίρι του 2029 κι απ’ την στιγμή που δεν έχει πολλές πιθανότητες να βρει θέση στο ρόστερ της (και) την επόμενη σεζόν (με «παρόντες» τους Γκαρθία, Στσέζνι και Κότσεν), είναι πολύ πιθανό να παραχωρηθεί ξανά δανεικός απ’ τους «μπλαουγκράνα».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
Και σε μία τέτοια περίπτωση, είναι δεδομένο πως ο Παναθηναϊκός θα «έμπαινε» με σοβαρές πιθανότητες στη διεκδίκησή του.
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