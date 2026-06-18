Οπαδοί της εθνικής Σκωτίας παραλίγο να αδειάσουν από μπύρα τα μπαρ και τις παμπ της Βοστώνης, δείτε βίντεο

Χιλιάδες Σκωτσέζοι έχουν κατακλύσει την πόλη στη Μασαχουσέτη ενόψει των αγώνων της χώρας τους στο Μουντιάλ - Πολλά μαγαζιά χρειάστηκαν έκτακτες προμήθειες για να ανταποκριθούν στην ακόρεστη δίψα των οπαδών