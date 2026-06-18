Οπαδοί της εθνικής Σκωτίας παραλίγο να αδειάσουν από μπύρα τα μπαρ και τις παμπ της Βοστώνης, δείτε βίντεο
Χιλιάδες Σκωτσέζοι έχουν κατακλύσει την πόλη στη Μασαχουσέτη ενόψει των αγώνων της χώρας τους στο Μουντιάλ - Πολλά μαγαζιά χρειάστηκαν έκτακτες προμήθειες για να ανταποκριθούν στην ακόρεστη δίψα των οπαδών
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του reuters, αρκετά μπαρ αναγκάστηκαν να αναζητήσουν τελευταία στιγμή έκτακτες προμήθειες προκειμένου να ικανοποιήσουν τους φημισμένους για τη φασαρία και την ακόρεστη δίψα τους χιλιάδες Σκωτσέζους. «Είμαι σε αυτόν τον κλάδο πάνω από 30 χρόνια και δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο Billy DeCain, γενικός διευθυντής του μπαρ Sam Adams Tap Room στο κέντρο της πόλης. «Τα καταφέραμε στο παρατρίχα. Αν δεν είχαμε αυτές τις επείγουσες παραδόσεις, θα ήταν πολύ δύσκολο», παραδέχτηκε την Τετάρτη (17/6), την ώρα που οι οπαδοί της Σκωτίας έπιναν μπύρες περιμένοντας με ανυπομονησία για τον αγώνα της Παρασκευής (19/6) εναντίον του Μαρόκου. Όπως και ο αγώνας με την Αϊτή, ο αγώνας θα διεξαχθεί στο τεράστιο γήπεδο της ομάδας NFL New England Patriots, στο Gillette Stadium στην πόλη του Φόξμπορο.
Bars in Boston are gearing up for a second tidal wave of drinking by Scotland's Tartan Army of football fans who nearly drained some pubs of all their beer in the first weekend of their World Cup occupation of the city https://t.co/0rW0RMjVCb pic.twitter.com/FGb7Tzhr9V— Reuters (@Reuters) June 18, 2026
«Κοιμούνται καθόλου; Κουράζονται ποτέ; Ήταν πάλι εκεί την επόμενη μέρα στις 11 το πρωί»Για έναν Αμερικάνο το αντίστοιχο επίπεδο ενθουσιασμού θα ήταν αν η αγαπημένη του ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου έφτανε για πρώτη φορά στο Super Bowl, επεσήμανε ο DeCain. «Είσαι γεμάτος αδρεναλίνη όλο το Σαββατοκύριακο, και αυτό ήταν σίγουρα εμφανές», σημείωσε σχετικά με τους Σκωτσέζους και την πρώτη τους εμφάνιση σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από σχεδόν 30 χρόνια. «Κοιμούνται καθόλου; Κουράζονται ποτέ;», αναρωτήθηκε, ενώ σχολίασε πως «την επόμενη μέρα στις 11 το πρωί ήταν και πάλι εκεί».
The Scots are drinking Boston bars dry.— Bobby LaValley (@Bobby_LaVallley) June 18, 2026
One bar ran out of lager and ale over the weekend.
"We were in Cheers bar yesterday for two pints and we stayed for 20." pic.twitter.com/2ZNMKpwZiH
«Οι Σκωτσέζοι οπαδοί είναι οι καλύτεροι χωρίς αμφιβολία», λέει η δήμαρχος της ΒοστώνηςΤο «Tartan Army» (παρατσούκλι για τους φανατικούς οπαδούς της Σκωτίας) πραγματοποίησε μια θεαματική πορεία υπό τους ήχους πολλών γκαϊντών προς το Fenway Park, έδρα της ομάδας μπέιζμπολ των Boston Red Sox, την Κυριακή και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αφήσει άφωνους και παράλληλα να κερδίσει πολλούς κατοίκους της πόλης.
Scotland fan takeover in Boston continues as thousands of the Tartan Army walk to Fenway Park for the Boston Red Sox game 🏴 pic.twitter.com/hgKz7PSKeC— Arran Hannah (@ArranHannah) June 15, 2026
Η δήμαρχος της Βοστώνης, Michelle Wu, δήλωσε ότι οι ντόπιοι συνδεθήκαν αμέσως με την αγάπη των επισκεπτών για το ποδόσφαιρό τους. «Θεωρούμε τους εαυτούς μας από τους πιο παθιασμένους και τρελούς οπαδούς του αθλητισμού που υπάρχουν. Οπότε, το να βλέπουμε το ίδιο επίπεδο αφοσίωσης και δέσμευσης, αυτό μας εμπνέει πραγματικό σεβασμό», τόνισε η δήμαρχος, φορώντας μια μπλε φανέλα της Σκωτίας στα σκαλιά του δημαρχείου της Βοστώνης. «Οι Σκωτσέζοι οπαδοί είναι οι καλύτεροι χωρίς αμφιβολία. Έδειξαν απίστευτη ζεστασιά, υποστήριξαν τις επιχειρήσεις μας, γνώρισαν την κοινότητά μας και αντιμετώπισαν τη Βοστώνη σαν να ήταν για αυτούς ένα δεύτερο σπίτι μακριά από το δικό τους. Ελπίζω λοιπόν ότι το “Tartan Army” θα συνεχίσει να επισκέπτεται τη Βοστώνη».
Scotland’s on FIRE 🔥🎶— ITV Football (@itvfootball) June 18, 2026
The Tartan Army Boston takeover continues 🏴 pic.twitter.com/1BsWV95j3x
The Red Sox would go undefeated if they had the Tartan Army with them every game pic.twitter.com/IJq586BixI— Barstool Sports (@barstoolsports) June 16, 2026
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