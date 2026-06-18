Οπαδοί της εθνικής Σκωτίας παραλίγο να αδειάσουν από μπύρα τα μπαρ και τις παμπ της Βοστώνης, δείτε βίντεο
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Οπαδοί της εθνικής Σκωτίας παραλίγο να αδειάσουν από μπύρα τα μπαρ και τις παμπ της Βοστώνης, δείτε βίντεο

Χιλιάδες Σκωτσέζοι έχουν κατακλύσει την πόλη στη Μασαχουσέτη ενόψει των αγώνων της χώρας τους στο Μουντιάλ - Πολλά μαγαζιά χρειάστηκαν έκτακτες προμήθειες για να ανταποκριθούν στην ακόρεστη δίψα των οπαδών

Οπαδοί της εθνικής Σκωτίας παραλίγο να αδειάσουν από μπύρα τα μπαρ και τις παμπ της Βοστώνης, δείτε βίντεο
Δεν είναι κρυφή η αγάπη των Σκωτσέζων για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου αλλά φυσικά και για το αλκοόλ. Τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες οπαδοί της εθνικής Σκωτίας κατέκλυσαν τη Βοστώνη ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην Αϊτη την Κυριακή (14/6) στο Gillette Stadium στο Φόξμπορο για το Μουντιάλ. Η Σκωτία πέτυχε την πρώτη της νίκη σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 36 χρόνια και οι οπαδοί της το γιόρτασαν με ποτό. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σχεδόν εξάντλησαν τα αποθέματα μπύρας σε ορισμένες παμπ και μπαρ της πόλης. 

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του reuters, αρκετά μπαρ αναγκάστηκαν να αναζητήσουν τελευταία στιγμή έκτακτες προμήθειες προκειμένου να ικανοποιήσουν τους φημισμένους για τη φασαρία και την ακόρεστη δίψα τους χιλιάδες Σκωτσέζους. «Είμαι σε αυτόν τον κλάδο πάνω από 30 χρόνια και δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο», ​δήλωσε ο Billy DeCain, γενικός διευθυντής του μπαρ Sam Adams Tap Room στο κέντρο της πόλης. «Τα καταφέραμε στο παρατρίχα. Αν δεν είχαμε αυτές τις επείγουσες παραδόσεις, θα ήταν πολύ δύσκολο», παραδέχτηκε την Τετάρτη (17/6), την ώρα που οι οπαδοί της Σκωτίας έπιναν μπύρες περιμένοντας με ανυπομονησία για τον αγώνα της Παρασκευής (19/6) εναντίον του Μαρόκου. Όπως και ο αγώνας με την Αϊτή, ο αγώνας θα διεξαχθεί στο τεράστιο γήπεδο της ομάδας NFL New England Patriots, στο Gillette Stadium στην πόλη του Φόξμπορο.

«Κοιμούνται καθόλου; Κουράζονται ποτέ; Ήταν πάλι εκεί την επόμενη μέρα στις 11 το πρωί»

Για έναν Αμερικάνο το αντίστοιχο επίπεδο ενθουσιασμού θα ήταν αν η αγαπημένη του ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου έφτανε για πρώτη φορά στο Super Bowl, επεσήμανε ο DeCain. «Είσαι γεμάτος αδρεναλίνη όλο το Σαββατοκύριακο, και αυτό ήταν σίγουρα εμφανές», σημείωσε σχετικά με τους Σκωτσέζους και την πρώτη τους εμφάνιση σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από σχεδόν 30 χρόνια. «Κοιμούνται καθόλου; Κουράζονται ποτέ;», αναρωτήθηκε, ενώ σχολίασε πως «την επόμενη μέρα στις 11 το πρωί ήταν και πάλι εκεί».


«Οι Σκωτσέζοι οπαδοί είναι οι καλύτεροι χωρίς αμφιβολία», λέει η δήμαρχος της Βοστώνης

Το «Tartan Army» (παρατσούκλι για τους φανατικούς οπαδούς της Σκωτίας) πραγματοποίησε μια θεαματική πορεία υπό τους ήχους πολλών γκαϊντών προς το Fenway Park, έδρα της ομάδας μπέιζμπολ των Boston Red Sox, την Κυριακή και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αφήσει άφωνους και παράλληλα να κερδίσει πολλούς κατοίκους της πόλης. 

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Η δήμαρχος της ⁠Βοστώνης, Michelle Wu, δήλωσε ότι οι ντόπιοι συνδεθήκαν αμέσως με την αγάπη των επισκεπτών για το ποδόσφαιρό τους. «Θεωρούμε τους εαυτούς μας από τους πιο παθιασμένους και τρελούς οπαδούς του αθλητισμού που υπάρχουν. Οπότε, το να ​βλέπουμε το ίδιο επίπεδο αφοσίωσης και δέσμευσης, αυτό μας εμπνέει πραγματικό σεβασμό», τόνισε η δήμαρχος, φορώντας μια ​μπλε φανέλα της Σκωτίας ⁠στα σκαλιά του δημαρχείου της Βοστώνης. «Οι Σκωτσέζοι οπαδοί είναι οι καλύτεροι χωρίς αμφιβολία. Έδειξαν απίστευτη ζεστασιά, υποστήριξαν τις επιχειρήσεις μας, γνώρισαν την κοινότητά μας και αντιμετώπισαν τη Βοστώνη σαν να ήταν για αυτούς ένα δεύτερο σπίτι μακριά από το δικό τους. Ελπίζω λοιπόν ότι το “Tartan Army” θα συνεχίσει να επισκέπτεται τη Βοστώνη».

Μετά τον αγώνα με το Μαρόκο, η Σκωτία θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία στο Μαϊάμι, ενώ η Βοστώνη θα προετοιμαστεί για την επίσκεψη της Αγγλίας, και του δικού της στρατού οπαδών, εν όψει του αγώνα της εναντίον της Γκάνας στο Φοξμπορο την επόμενη Τρίτη.

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