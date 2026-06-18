Μουντιάλ 2026: Απαγορεύτηκε η είσοδος στον Καναδά στον Ελί Γουαχί μετά τη σύλληψή του για στημένα παιχνίδια
Μουντιάλ 2026: Απαγορεύτηκε η είσοδος στον Καναδά στον Ελί Γουαχί μετά τη σύλληψή του για στημένα παιχνίδια
Σημαντικό πλήγμα δέχθηκε η εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού ενόψει της αναμέτρησης με τη Γερμανία για τη φάση των ομίλων, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στον Καναδά
Σημαντικό πλήγμα δέχθηκε η εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού ενόψει της αναμέτρησης με τη Γερμανία για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καθώς ο επιθετικός Ελί Γουαχί δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στον Καναδά μετά την άρνηση των αρχών να του επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή χειραγώγηση αγώνα κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Νις.
Ο διεθνής επιθετικός της Ακτής Ελεφαντοστού είχε ταξιδέψει κανονικά στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και μάλιστα αγωνίστηκε βασικός στη νίκη της ομάδας του απέναντι στον Ισημερινό στη Φιλαδέλφεια.
Ωστόσο, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ακτής Ελεφαντοστού επιβεβαίωσε ότι ο ποδοσφαιριστής δεν θα ακολουθήσει την αποστολή στο ταξίδι προς τον Καναδά για τον επόμενο αγώνα της διοργάνωσης. Πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια περίπτωση στο τουρνουά, καθώς είχε προηγηθεί η άρνηση εισόδου στον Καναδά και για τον μέσο της Γκάνας Τόμας Πάρτεϊ ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναμά.
Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία ανέφερε:
«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ακτής Ελεφαντοστού έλαβε γνώση των διαφόρων δημοσιευμάτων και πληροφοριών που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 σχετικά με τον διεθνή ποδοσφαιριστή της Ακτής Ελεφαντοστού Ελί Γουαχί. Μέχρι σήμερα, η Ομοσπονδία δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση για δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που να τον αφορούν».
Η ανακοίνωση συνέχισε:
«Σε αυτή την ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο, η Ομοσπονδία εκφράζει την πλήρη στήριξή της προς τον ποδοσφαιριστή και επαναβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπό του. Ο Ελί Γουαχί παραμένει σημαντικό μέλος της εθνικής ομάδας της Ακτής Ελεφαντοστού».
Παράλληλα, η Ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι ο παίκτης δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στον Καναδά:
«Η Ομοσπονδία ενημερώνει επίσης ότι ο ποδοσφαιριστής δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει την αποστολή στον Καναδά. Πράγματι, οι απαραίτητες διοικητικές εγκρίσεις για την είσοδό του στο καναδικό έδαφος δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλιστούν στο παρόν στάδιο».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Γουαχί θα παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες έως ότου επιστρέψει η αποστολή της εθνικής ομάδας.
«Ο Ελί Γουαχί θα παραμείνει επομένως στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την επιστροφή της ομάδας. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ακτής Ελεφαντοστού θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα κοινοποιήσει κάθε χρήσιμη επίσημη ενημέρωση».
Ο διεθνής επιθετικός της Ακτής Ελεφαντοστού είχε ταξιδέψει κανονικά στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και μάλιστα αγωνίστηκε βασικός στη νίκη της ομάδας του απέναντι στον Ισημερινό στη Φιλαδέλφεια.
Ωστόσο, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ακτής Ελεφαντοστού επιβεβαίωσε ότι ο ποδοσφαιριστής δεν θα ακολουθήσει την αποστολή στο ταξίδι προς τον Καναδά για τον επόμενο αγώνα της διοργάνωσης. Πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια περίπτωση στο τουρνουά, καθώς είχε προηγηθεί η άρνηση εισόδου στον Καναδά και για τον μέσο της Γκάνας Τόμας Πάρτεϊ ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναμά.
🚨JUST IN: Ivory Coast player, Elye Wahi, was arrested by French anti-corruption police in May for alleged fixing offences…— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 18, 2026
Today he denied entry into Canada for his next World Cup game due to the arrest
He hasn’t been actually charged with anything. pic.twitter.com/8DoqhmcrAj
Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία ανέφερε:
«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ακτής Ελεφαντοστού έλαβε γνώση των διαφόρων δημοσιευμάτων και πληροφοριών που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 σχετικά με τον διεθνή ποδοσφαιριστή της Ακτής Ελεφαντοστού Ελί Γουαχί. Μέχρι σήμερα, η Ομοσπονδία δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση για δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που να τον αφορούν».
Η ανακοίνωση συνέχισε:
«Σε αυτή την ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο, η Ομοσπονδία εκφράζει την πλήρη στήριξή της προς τον ποδοσφαιριστή και επαναβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπό του. Ο Ελί Γουαχί παραμένει σημαντικό μέλος της εθνικής ομάδας της Ακτής Ελεφαντοστού».
Παράλληλα, η Ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι ο παίκτης δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στον Καναδά:
«Η Ομοσπονδία ενημερώνει επίσης ότι ο ποδοσφαιριστής δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει την αποστολή στον Καναδά. Πράγματι, οι απαραίτητες διοικητικές εγκρίσεις για την είσοδό του στο καναδικό έδαφος δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλιστούν στο παρόν στάδιο».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Γουαχί θα παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες έως ότου επιστρέψει η αποστολή της εθνικής ομάδας.
«Ο Ελί Γουαχί θα παραμείνει επομένως στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την επιστροφή της ομάδας. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ακτής Ελεφαντοστού θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα κοινοποιήσει κάθε χρήσιμη επίσημη ενημέρωση».
🚨COMMUNIQUÉ 🚨— Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) June 18, 2026
La FIF apporte des précisions concernant Elye Wahi
La Fédération Ivoirienne de Football a pris connaissance des différents articles et informations publiés dans la journée de ce mercredi 17 juin 2026 concernant l’international ivoirien Elye Wahi.
À ce jour, la… pic.twitter.com/4z2Ah22vHW
Σύμφωνα με πληροφορίες του Athletic, ο ποδοσφαιριστής συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος μετά από ανάκριση από τις γαλλικές αρχές στο πλαίσιο έρευνας για το περιστατικό. Η υπόθεση αφορά το κατά πόσο ο Γουαχί δέχθηκε σκόπιμα κίτρινη κάρτα κατά τη διάρκεια του αγώνα της Νις με τη Μετς στις 17 Μαΐου.
Ο επιθετικός αγωνίστηκε στη Νις ως δανεικός από τη γερμανική Άιντραχτ Φρανκφούρτης από τον Ιανουάριο, σημειώνοντας εννέα γκολ και συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ομάδας έως τον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας.
Αγωνίστηκε ως δανεικός στη Νις από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Παρά την απουσία του, η Ακτή Ελεφαντοστού ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η ομάδα επικράτησε του Ισημερινού χάρη σε γκολ στις καθυστερήσεις από τον ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αμάντ Ντιαλό.
Επόμενος αντίπαλος για τους «Ελέφαντες» είναι η Γερμανία στο Τορόντο, σε μια αναμέτρηση του 5ου ομίλου που ενδέχεται να κρίνει την πρόκριση στη φάση των νοκ άουτ. Οι δύο ομάδες γνωρίζουν ότι ένας βαθμός πιθανότατα θα είναι αρκετός για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
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