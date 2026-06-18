Μουντιάλ 2026: Απαγορεύτηκε η είσοδος στον Καναδά στον Ελί Γουαχί μετά τη σύλληψή του για στημένα παιχνίδια

🚨COMMUNIQUÉ 🚨



La FIF apporte des précisions concernant Elye Wahi



La Fédération Ivoirienne de Football a pris connaissance des différents articles et informations publiés dans la journée de ce mercredi 17 juin 2026 concernant l’international ivoirien Elye Wahi.



À ce jour, la… pic.twitter.com/4z2Ah22vHW — Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) June 18, 2026



Αγωνίστηκε ως δανεικός στη Νις από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Σύμφωνα με πληροφορίες του Athletic, ο ποδοσφαιριστής συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος μετά από ανάκριση από τις γαλλικές αρχές στο πλαίσιο έρευνας για το περιστατικό. Η υπόθεση αφορά το κατά πόσο ο Γουαχί δέχθηκε σκόπιμα κίτρινη κάρτα κατά τη διάρκεια του αγώνα της Νις με τη Μετς στις 17 Μαΐου.Ο επιθετικός αγωνίστηκε στη Νις ως δανεικός από τη γερμανική Άιντραχτ Φρανκφούρτης από τον Ιανουάριο, σημειώνοντας εννέα γκολ και συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ομάδας έως τον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας.Παρά την απουσία του, η Ακτή Ελεφαντοστού ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η ομάδα επικράτησε του Ισημερινού χάρη σε γκολ στις καθυστερήσεις από τον ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αμάντ Ντιαλό.Επόμενος αντίπαλος για τους «Ελέφαντες» είναι η Γερμανία στο Τορόντο, σε μια αναμέτρηση του 5ου ομίλου που ενδέχεται να κρίνει την πρόκριση στη φάση των νοκ άουτ. Οι δύο ομάδες γνωρίζουν ότι ένας βαθμός πιθανότατα θα είναι αρκετός για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.