Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Λιώνει» στις διακοπές του ο γκαρντ του Ολυμπιακού, βίντεο
SPORTS
Τάιλερ Ντόρσεϊ Ολυμπιακός Μήλος

Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Λιώνει» στις διακοπές του ο γκαρντ του Ολυμπιακού, βίντεο

Ο ομογενής μπασκετμπολίστας είναι διακοπές στη Μήλο αλλά γυμνάζεται καθημερινά

Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Λιώνει» στις διακοπές του ο γκαρντ του Ολυμπιακού, βίντεο
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Μπορεί η σεζόν να τελείωσε αλλά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν σταματά να γυμνάζεται. 

Ο ομογενής γκαρντ, μέλος της Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025, είναι στη Μήλο μαζί με την οικογένειά του για διακοπές. 

Κάποιες ώρες την ημέρα όμως γυμνάζεται. Μάλιστα ανέβασε και βίντεο να κάνει pull ups με ωραία θέα. Ο Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και τη νέα σεζόν αλλά όπως όλα δείχνουν θα υπάρχει επέκταση. 


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