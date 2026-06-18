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Ολυμπιακός: Πρόστιμο 7.200 ευρώ από τον αθλητικό δικαστή για τον 5ο τελικό με τον Παναθηναϊκό
Ολυμπιακός: Πρόστιμο 7.200 ευρώ από τον αθλητικό δικαστή για τον 5ο τελικό με τον Παναθηναϊκό
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός καλείται να πληρώσει πρόστιμο για υβριστικά συνθήματα
Το ποσό των 7200 ευρώ καλείται να πληρώσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός για την συμπεριφορά των οπαδών της στον 5ο τελικό της Stoiximan Basket League με τον Παναθηναϊκό.
Οι Πειραιώτες δέχτηκαν τρία πρόστιμα των 1.400 ευρώ για ισάριθμα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και ακόμη 3.000 ευρώ συνθήματα που δεν είχαν ως αντικείμενο φυσικά πρόσωπα.
Αναλυτικά η απόφαση
«1. Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) για εκφορά υβριστικών συνθημάτων με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, οι ποινές: α) της έγγραφης επίπληξης, καθώς και β) του χρηματικού προστίμου ποσού χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ, για καθεμία από τις ανωτέρω προειδοποιήσεις, εξαιρουμένης της πρώτης εξ αυτών, ήτοι τριών (3) έγγραφων επιπλήξεων και χρηματικού προστίμου συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (4.200,00) ευρώ, παραπτώματα που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) που διεξήχθη στις 13.06.2026.
2. Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων που δεν είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του ίδιου ανωτέρω αγώνα.
3. Απαλλάσσεται η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) για τη ρίψη στον αγωνιστικό χώρο ενός πλαστικού ποτηριού άδειου, κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα».
Οι Πειραιώτες δέχτηκαν τρία πρόστιμα των 1.400 ευρώ για ισάριθμα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και ακόμη 3.000 ευρώ συνθήματα που δεν είχαν ως αντικείμενο φυσικά πρόσωπα.
Αναλυτικά η απόφαση
«1. Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) για εκφορά υβριστικών συνθημάτων με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, οι ποινές: α) της έγγραφης επίπληξης, καθώς και β) του χρηματικού προστίμου ποσού χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ, για καθεμία από τις ανωτέρω προειδοποιήσεις, εξαιρουμένης της πρώτης εξ αυτών, ήτοι τριών (3) έγγραφων επιπλήξεων και χρηματικού προστίμου συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (4.200,00) ευρώ, παραπτώματα που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) που διεξήχθη στις 13.06.2026.
2. Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων που δεν είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του ίδιου ανωτέρω αγώνα.
3. Απαλλάσσεται η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) για τη ρίψη στον αγωνιστικό χώρο ενός πλαστικού ποτηριού άδειου, κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα».
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