Marca για Μοντέρο: «Θα συνεχίσει στον πρωταθλητή Ευρώπης, τον Ολυμπιακό»
SPORTS
Ζαν Μοντέρο Ολυμπιακός Βαλένθια

Marca για Μοντέρο: «Θα συνεχίσει στον πρωταθλητή Ευρώπης, τον Ολυμπιακό»

Η ισπανική εφημερίδα έχει όλο το ρεπορτάζ για το μέλλον του Ζαν Μοντέρο

Marca για Μοντέρο: «Θα συνεχίσει στον πρωταθλητή Ευρώπης, τον Ολυμπιακό»
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Ο Ζαν Μοντέρο ετοιμάζεται να φορέσει για τελευταίες φορές τη φανέλα της Βαλένθια στους τελικούς της Ισπανίας κόντρα στην Μπαρτσελόνα και στη συνέχεια να γίνει κάτοικος Ελλάδας για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Η Marca έκανε ειδικό αφιέρωμα για τον Ζαν Μοντέρο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο Ζαν Μοντέρο θα συγκεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα και θα έχει επιπλέον κίνητρο να κατακτήσει το πρώτο του πρωτάθλημα ACB για διάφορους λόγους. Ο πρώτος, σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, είναι για να πάρει εκδίκηση για την περσινή ήττα στους τελικούς από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ένας άλλος, ωστόσο, είναι για να μπορέσει να αποχαιρετήσει την ομάδα των «πορτοκαλί» με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: με έναν τίτλο.

Όπως είναι σε θέση να επιβεβαιώσει η MARCA, ο Δομινικανός θα αποχωρήσει μετά από δύο σεζόν γεμάτες προσωπικές και συλλογικές επιτυχίες, για να συνεχίσει την καριέρα του στην τρέχουσα πρωταθλήτρια Ευρώπης, τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα. Προτού όμως συμβεί αυτό, ο Μοντέρο έχει μια εκκρεμότητα να διευθετήσει και προχωρά με απόλυτη επίγνωση: εμφανίζεται ασταμάτητος σε αυτά τα playoffs, έχοντας κατά μέσο όρο 17,6 πόντους στα πέντε παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής. Πέντε αναμετρήσεις που, σαν να μην έφτανε αυτό, έληξαν όλες με νίκη της Βαλένθια, κάνοντας τη διαδρομή της ομάδας προς τον τελικό απόλυτα αήττητη.»
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