Ο Κωστούλας εκθέτει τον προπονητή του: Η κορυφή στην Premier League… κι όμως δεν παίζει

Οι κορυφαίοι προπονητές του πλανήτη λατρεύουν τους φορ-«κυνηγούς», εκείνους που αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας και πιέζουν ασφυκτικά την αντίπαλη κυκλοφορία. Σε αυτήν ακριβώς την απαιτητική κατηγορία, η φετινή Premier League υποκλίνεται σε ένα ελληνικό όνομα: Μπάμπης Κωστούλας.Σύμφωνα με τα επίσημα και έγκυρα στατιστικά στοιχεία της εξειδικευμένης πλατφόρμας «FotMob», ο νεαρός Έλληνας επιθετικός της Μπράιτον φιγουράρει στην κορυφή ολόκληρου του πρωταθλήματος σε μία από τις πιο κρίσιμες κατηγορίες του σύγχρονου transition.