Μεντιλίμπαρ: Συγχαίρουμε την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, θα δουλέψουμε για να κάνουμε καλύτερο τον Ολυμπιακό
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια
Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά εξασφάλισε την 2η θέση και μια θέση στα προκριματικά του Champions League.
Μετά τον αγώνα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην Cosmote TV για την χρονιά και για την επόμενη ημέρα.
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Για τη δεύτερη θέση και το Champions League: «Η αλήθεια είναι πως αφού δεν μπορούσαμε να είμαστε πρωταθλητές, τουλάχιστον έπρεπε εκπληρώσουμε τον επόμενο στόχο μας που ήταν να είμαστε και του χρόνου στη μάχη για το Champions League. Θα είμαστε εκεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε.
Στο παιχνίδι απόψε προηγηθήκαμε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάναμε ότι μπορούσαμε για να το κερδίσουμε, όμως δεν τα καταφέραμε. Δεχθήκαμε γκολ στο τέλος, όμως πετύχαμε τον στόχο μας».
Για το τι κρατάει από τη σεζόν και τι χρειάζεται για να επιστρέψει στην κορυφή: «Έχουμε καταφέρει πολλά σπουδαία πράγματα τις προηγούμενες σεζόν. Έχουμε κερδίσει το Conference League, πέρσι ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελλο και φέτος ένα Super Cup. Φέτος προσπαθήσαμε πολύ να έχουμε ξανά μία επιτυχημένη χρονιά, όμως δεν καταφέραμε να κερδίσουμε κάποιον τίτλο.
Συγχαίρουμε την ΑΕΚ για την επιτυχία της να είναι πρωταθλήτρια και από εκεί και πέρα κοιτάμε τη δική μας δουλειά. Θέλουμε να κάνουμε καλή προετοιμασία. Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε και να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερο και ανταγωνιστικό μπορούμε τον Ολυμπιακό της νέας σεζόν».
