Λουτσέσκου μετά το κάζο στη Λεωφόρο: Δείξαμε ηλιθιότητα στο τέλος, δεν θέλω να μιλήσω για το μέλλον μου
Η πρώτη αντίδραση του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το 2-2 στη Λεωφόρο που στέρησε από τον ΠΑΟΚ την 2η θέση και το Champions League
O ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 στη Λεωφόρο αλλά ισοφαρίστηκε 2-2 από τον αδιάφορο Παναθηναϊκό και έμεινε 3ος!
Μετά το παιχνίδι ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε λόγο για ηλιθιότητα και δεν έδωσε είδηση όσο αφορά το μέλλον του στον ΠΑΟΚ.
Οι δηλώσεις του Λουτσέσκου
«Η λέξη απογοήτευση είναι μικρή για να περιγράψει τα συναισθήματά μου αυτή τη στιγμή. Απογοήτευση για τα γκολ που δεχτήκαμε, που δεν μπορέσαμε να βγάλουμε τη μπάλα από τη περιοχή μας, για τις χαμένες ευκαιρίες, για όλα. Και για τις ωραίες στιγμές αλλά και για την… ηλιθιότητα που δείξαμε στο τέλος.
Δεν θέλω να συζητήσω κάτι για το μέλλον, θα προσερχόμουν ίσως για λίγη παραπάνω βοήθεια από εκεί… ψηλά, για τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε φέτος και να αλλάξουμε τον τρόπο που θα αντιμετωπίζαμε τις δυσκολίες που μας προέκυψαν».
«Το σημερινό έδειξε όλη την εικόνα της σεζόν»
Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου εμφανώς απογοητευμένος ο Ρουμάνος τεχνικός είπε:
Ως προς τη διαχείριση των χαφ, του αγώνα μετά το 0-2 και πώς το σκέφτηκε: «Δεν συμφωνώ με τη διαχείριση των χαφ. Είχαν πολλή ενέργεια. Ήταν ένα ανοιχτό παιχνίδι. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες για να κάνουμε το 0-3, μετά για το 1-3. Μας ισοφάρισαν, πίεσαν και μετά είχαμε κάποιες ακόμα ευκαιρίες.
Αυτή είναι η κατάσταση, πιθανότατα η μόνη δυνατότητα ήταν να παίξουμε με τον Μπιάνκο αντί του Ζαφείρη, αλλά ο Ζαφείρης έδειχνε ενέργεια. Τον Οζντόεφ τον χρειαζόμασταν για τη φυσική του δύναμη.
Όταν έχεις προβάδισμα 0-2 και ισοφαρίζεσαι και συνεχίζεις να χάνεις ευκαιρίες στο τέλος, είναι δύσκολο να φτάσεις στο αποτέλεσμα που θες. Όπως είπα και πριν, το σημερινό έδειξε όλη την φετινή εικόνα της σεζόν. Όταν το λέω αυτό, εννοώ τα ups and downs, χαρές και λύπες ακόμα και σήμερα.
Όλο το πακέτο, μία κατάσταση που σε κάθε στιγμή που είχαμε τη δυνατότητα να ακουμπήσουμε κάτι όμορφο, γινόταν κάτι και δεν συνέβαινε αυτό τελικά».
Για το γκολ του Κωνσταντέλια που ακυρώθηκε, αλλά και τη μη χρησιμοποίηση του Τάισον: «Αυτό δεν κάνει διαφορά να το συζητήσω τώρα. Ο Καλάμπρια ξεκίνησε να τραβάει τον Κωνσταντέλια και υπάρχει ένα αλληλοτράβηγμα. Δεν υπάρχει λόγος να επιστρέψουμε σε αυτό.
Ο Τάισον δεν ένιωθε καλά και είχε ένα θέμα. Ήρθε εδώ για να είναι μαζί μας σήμερα, να υποστηρίξει την ομάδα».
