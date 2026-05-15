Αταμάν: «Θα φύγω από τον Παναθηναϊκό όταν ο Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε εμένα», βίντεο
Τι απάντησε ο Εργκίν Αταμάν στα σενάρια απομάκρυνσής του από τον Παναθηναϊκό
Πολλά και ενδιαφέροντα είπε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο στο T-Center.
Ο Τούρκος προπονητής μεταξύ άλλων απάντησε και στα σενάρια απομάκρυνσής του στο τέλος της σεζόν.
«Yπάρχουν και διαφορετικές στιγμές στον αθλητισμό. Όμως οι παίκτες έχουν τη νοοτροπία ώστε να ξεπερνούν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Εγώ ήρθα στην ομάδα έχοντας μεγάλη εμπιστοσύνη από τον πρόεδρο, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και θα φύγω από την ομάδα όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου» είπε ο Εργκίν Αταμάν.
Μιλώντας για τους παίκτες του και το στόχο του πρωταθλήματος σημείωσε: «Οι παίκτες μου είναι αναστατωμένοι και στεναχωρημένοι. Χάσαμε από το 2-0 και είναι βαρύ και για τον κόσμο, αλλά ακόμα περισσότερο για εμάς, που δουλεύαμε 7 μήνες. Έχουμε ακόμα ένα μεγάλο στόχο μπροστά μας και στη συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει»
Θυμίζουμε ότι ο Εργκίν Αταμάν έχει συμβόλαιο έως το 2027 στον Παναθηναϊκό αλλά τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών τον θέλουν να φεύγει μετά τους τελικούς της Stoiximan Basket League.
