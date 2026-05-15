Στίβος: Καραλής και Ντουπλάντις επιστρέφουν το Σάββατο στη δράση στο Diamond League της Κίνας
Το Σάββατο (14:00) ο Μόντο Ντουπλάντις θα συγκρουστεί με τον Εμμανουήλ Καραλή στη Σανγκάη - Δράση για Τεντόγλου και Τζένγκο
To Diamond League ξεκινά το Σάββατο (14:00, ERT 2 Sports) στο Κεκιάο, κοντά στη Σαγκάη της Κίνας με το επί κοντώ να τραβάει τα βλέμματα λόγω της παρουσίας του Μόντο Ντουπλάντις και του Εμμανουήλ Καραλή!
«Πάντα υπάρχει λίγη επιπλέον πίεση όταν είναι ο πρώτος αγώνας της χρονιάς, προσθέτει κάτι», δήλωσε ο Ντουπλάντις σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή. «Νιώθω καλά, αλλά θα δούμε αύριο αν όντως ισχύει αυτό. Σε κάθε περίπτωση, θέλω πολύ να πηδήξω ψηλά».
Ενώ ο Ντουπλάντις βελτίωσε το παγκόσμιο ρεκόρ του στα 6,31 μέτρα τον Μάρτιο στη Σουηδία, ο Καραλής εκτοξεύτηκε στα 6,17 μέτρα στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο και ώθησε τον Ντουπλάντις στα όριά του τον Μάρτιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, αναγκάζοντας τον Σουηδό να πηδήξει πολύ ψηλότερα από το συνηθισμένο για να εξασφαλίσει τη νίκη.
Οι δυο τους θα μπορούσαν να συναντηθούν ξανά τον Αύγουστο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στο Μπέρμιγχαμ. Δεν διεξάγονται μεγάλα πρωταθλήματα (Ολυμπιακοί Αγώνες ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα) αυτή τη σεζόν, αλλά το καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο με τους Ultimate Games στη Βουδαπέστη, ένα νέο πρωτάθλημα που δημιουργήθηκε από τη Διεθνή Ένωση Ομοσπονδιών Στίβου (IAAF).
Στον αγώνα της Κίνας θα είναι και ο Κέρτις Μάρσαλ.
Στο μεταξύ, το Σάββατο θα διεξαχθεί το μίτινγκ Βεργώτεια (18:00, ERTSports 3) στην Κεφαλλονιά, με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου και πολλών ακόμα μελών της εθνικής ομάδας.
Τη σκυτάλη παίρνει η Ελίνα Τζένγκο την Κυριακή με την παρουσία της στο «χρυσό» μίτινγκ της σειράς Continental στο Τόκιο, όπου θα συναντήσει την Ολυμπιονίκη του ακοντισμού Χαρούκα Κιταγκούτσι.
