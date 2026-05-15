Στη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το τέλος της σεζόν ο Ομέρ Γιουρτσεβέν
Λόγω των προβλημάτων στους ψηλούς μετά τους τραυματισμούς Ταβάρες και Λεν η βασίλισσα προχώρησε σε προσθήκη σέντερ ενόψει Final 4
Ο Ομέρ Γιουρτσεβέν επιστρέφει στην Ευρώπη, μετά το σύντομο πέρασμά του από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.
Ο 28χρονος Τούρκος διεθνής σέντερ, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη διετία 2024-26, έδωσε τα χέρια με τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως αποκάλυψε η ισπανική «As».
Ο Γιουρτσεβέν δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο φάιναλ φορ της Euroleague, στην Αθήνα, όταν το τριήμερο 22-24 Μαϊου, η πολυνίκης της διοργάνωσης Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσει να αυξήσει σε 12 τα τρόπαιά της, με πρώτη αντίπαλο στον ημιτελικό τη Βαλένθια.
Καθώς, όμως η Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο του ισπανικού πρωταθλήματος, θα έχει μπροστά της τα πλέι οφ της Liga Endesa, όταν επιστρέψει στην Ισπανία, ο Σέρτζιο Σκαριόλο εισηγήθηκε την άμεση απόκτηση ψηλού στη διοίκηση.
Κι αυτό γιατί ο βασικός σέντερ της «βασίλισσας», Έντι Ταβάρες, ο οποίος τραυματίστηκε στον πρώτο αγώνα των πλέι οφ της Euroleague απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ χάνει το φάιναλ φορ, χωρίς να είναι ξεκάθαρο πότε και αν θα μπορέσει να επιστρέψει την τρέχουσα σεζόν.
Αμφίβολος για το φάιναλ φορ της Αθήνας είναι και ο έτερος ψηλός της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλεξ Λεν, ενώ τραυματισμό στο χέρι αντιμετωπίζει ο Ουσμάν Γκαρούμπα, με τον τελευταίο να υπολογίζεται πάντως για την καταληκτική φάση της Euroleague.
Με τον Ισπανό φόργουορντ Ιζμάν Αλμάνσα να είναι μόλις 21 ετών και τον Ουσμάν Γκαρούμπα είναι αδύνατο να διεκδικήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ισπανίας με αξιώσεις και γι' αυτό στη Ρεάλ Μαδρίτης έσπευσαν να κλείσουν τον Ομέρ Γιουρτσεβέν.
Ömer Yurtseven is set to sign with Real Madrid, as anticipated by @Urbodo.— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) May 15, 2026
Contract until the end of the season with option for the next.
He’s available just for ACB Liga Endesa. pic.twitter.com/S83WJLbnGc
