Έτοιμος να γράψει ιστορία: Ο παίκτης που μπορεί να κατακτήσει δύο ευρωπαϊκά τρόπαια στην ίδια σεζόν

Ο διεθνής επιθετικός από την Ακτή Ελεφαντοστού μετακόμισε τον Ιανουάριο από την Άστον Βίλα στην Κρίσταλ Πάλας, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς.Ο 24χρονος είχε σημαντική συμβολή στην πορεία της Άστον Βίλα στο Europa League, αγωνιζόμενος σε επτά παιχνίδια της league phase και σημειώνοντας δύο γκολ.Παράλληλα, συνέχισε να παίζει κομβικό ρόλο και με τη φανέλα της Κρίσταλ Πάλας στο Conference League, όπου κατέγραψε πέντε συμμετοχές και ένα γκολ μέχρι να τραυματιστεί στο γόνατο στις 9 Απριλίου.