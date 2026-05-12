Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τον μεγάλο αγώνα ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός
Έτοιμος να γράψει ιστορία: Ο παίκτης που μπορεί να κατακτήσει δύο ευρωπαϊκά τρόπαια στην ίδια σεζόν
Έτοιμος να γράψει ιστορία: Ο παίκτης που μπορεί να κατακτήσει δύο ευρωπαϊκά τρόπαια στην ίδια σεζόν
Ο Εβάν Γκεσάν βρίσκεται μπροστά σε ένα μοναδικό ποδοσφαιρικό επίτευγμα, καθώς μπορεί να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που θα κατακτήσει δύο διαφορετικά ευρωπαϊκά τρόπαια μέσα στην ίδια σεζόν
Ο διεθνής επιθετικός από την Ακτή Ελεφαντοστού μετακόμισε τον Ιανουάριο από την Άστον Βίλα στην Κρίσταλ Πάλας, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς.
Καθοριστικός και στις δύο ομάδες
Ο 24χρονος είχε σημαντική συμβολή στην πορεία της Άστον Βίλα στο Europa League, αγωνιζόμενος σε επτά παιχνίδια της league phase και σημειώνοντας δύο γκολ.
Παράλληλα, συνέχισε να παίζει κομβικό ρόλο και με τη φανέλα της Κρίσταλ Πάλας στο Conference League, όπου κατέγραψε πέντε συμμετοχές και ένα γκολ μέχρι να τραυματιστεί στο γόνατο στις 9 Απριλίου.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Καθοριστικός και στις δύο ομάδες
Ο 24χρονος είχε σημαντική συμβολή στην πορεία της Άστον Βίλα στο Europa League, αγωνιζόμενος σε επτά παιχνίδια της league phase και σημειώνοντας δύο γκολ.
Παράλληλα, συνέχισε να παίζει κομβικό ρόλο και με τη φανέλα της Κρίσταλ Πάλας στο Conference League, όπου κατέγραψε πέντε συμμετοχές και ένα γκολ μέχρι να τραυματιστεί στο γόνατο στις 9 Απριλίου.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα