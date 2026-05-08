Σκάνδαλο στην Premier League: Ο Χιμένεθ της Μπόρνμουθ έστελνε ερωτικά μηνύματα σε 15χρονη και τέθηκε εκτός ομάδας
SPORTS
Μπόρνμουθ ερωτικό σκάνδαλο Premier League Άλεξ Χιμένεθ

Σκάνδαλο στην Premier League: Ο Χιμένεθ της Μπόρνμουθ έστελνε ερωτικά μηνύματα σε 15χρονη και τέθηκε εκτός ομάδας

Ο 21χρονος Ισπανός τέθηκε εκτός αποστολής από το ματς με τη Φούλαμ για την Premier League, ενώ δε θα είναι ξανά στην αποστολή μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση και να ξεδιαλύνει το τοπίο, όπως ανακοίνωσε και η ίδια η ομάδα

Σκάνδαλο στην Premier League: Ο Χιμένεθ της Μπόρνμουθ έστελνε ερωτικά μηνύματα σε 15χρονη και τέθηκε εκτός ομάδας
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα νέο σκάνδαλο φαίνεται να έχει ξεσπάσει στην Αγγλία με πρωταγωνιστή τον δεξιό αμυντικό της Μπόρνμουθ, Άλεξ Χιμένεθ.

Πιο συγκεκριμένα το πρωί της Παρασκευής (08/05) διέρρευσαν στο διαδίκτυο κάποια στιγμιότυπα οθόνης, στα οποία ο 21χρόνος Ισπανός φέρεται να έστελνε ερωτικά μηνύματα σε 15χρόνη μαθήτρια.

Μάλιστα, στη συνομιλία που κυκλοφόρησε και διερευνάται τώρα αν είναι όντως αληθινή, η νεαρή μαθήτρια φαίνεται να δηλώνει ξεκάθαρα την πραγματική της ηλικία με τον ίδιο να της απαντάει πως αναγνωρίζει πως είναι μικρή, αλλά «μ΄αρέσουν οι μικρότερες κοπέλες» και «δεν θα είχα θέμα να βρεθούμε».


Από την πλευρά τους, τα «κεράσια» ξεκίνησαν έρευνα αναφορικά με το περιστατικό και εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία δηλώνουν πως έλαβαν γνώση του συμβάντος, ενώ παράλληλα σημείωσαν πως ο Χιμένεθ θα μείνει εκτός αποστολή για τον αγώνα με τη Φούλαμ.


Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπόρνμουθ:

Κλείσιμο
«Η AFC Μπόρνμουθ γνωρίζει για αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν τον δεξιό αμυντικό, Άλεξ Χιμένεθ.

Ο σύλλογος κατανοεί τη σοβαρότητα του θέματος και αυτή τη στιγμή διερευνάται.

Ως αποτέλεσμα, ο Άλεξ δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για τον αυριανό αγώνα της Πρέμιερ Λιγκ εναντίον της Φούλαμ και ο σύλλογος δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο προς το παρόν».
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης