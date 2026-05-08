Σκάνδαλο στην Premier League: Ο Χιμένεθ της Μπόρνμουθ έστελνε ερωτικά μηνύματα σε 15χρονη και τέθηκε εκτός ομάδας
Ο 21χρονος Ισπανός τέθηκε εκτός αποστολής από το ματς με τη Φούλαμ για την Premier League, ενώ δε θα είναι ξανά στην αποστολή μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση και να ξεδιαλύνει το τοπίο, όπως ανακοίνωσε και η ίδια η ομάδα
Ένα νέο σκάνδαλο φαίνεται να έχει ξεσπάσει στην Αγγλία με πρωταγωνιστή τον δεξιό αμυντικό της Μπόρνμουθ, Άλεξ Χιμένεθ.
Πιο συγκεκριμένα το πρωί της Παρασκευής (08/05) διέρρευσαν στο διαδίκτυο κάποια στιγμιότυπα οθόνης, στα οποία ο 21χρόνος Ισπανός φέρεται να έστελνε ερωτικά μηνύματα σε 15χρόνη μαθήτρια.
Μάλιστα, στη συνομιλία που κυκλοφόρησε και διερευνάται τώρα αν είναι όντως αληθινή, η νεαρή μαθήτρια φαίνεται να δηλώνει ξεκάθαρα την πραγματική της ηλικία με τον ίδιο να της απαντάει πως αναγνωρίζει πως είναι μικρή, αλλά «μ΄αρέσουν οι μικρότερες κοπέλες» και «δεν θα είχα θέμα να βρεθούμε».
Από την πλευρά τους, τα «κεράσια» ξεκίνησαν έρευνα αναφορικά με το περιστατικό και εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία δηλώνουν πως έλαβαν γνώση του συμβάντος, ενώ παράλληλα σημείωσαν πως ο Χιμένεθ θα μείνει εκτός αποστολή για τον αγώνα με τη Φούλαμ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπόρνμουθ:
«Η AFC Μπόρνμουθ γνωρίζει για αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν τον δεξιό αμυντικό, Άλεξ Χιμένεθ.
Ο σύλλογος κατανοεί τη σοβαρότητα του θέματος και αυτή τη στιγμή διερευνάται.
Ως αποτέλεσμα, ο Άλεξ δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για τον αυριανό αγώνα της Πρέμιερ Λιγκ εναντίον της Φούλαμ και ο σύλλογος δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο προς το παρόν».
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Bournemouth have left out Alex Jimenez from their squad list for this weekend's game vs Fulham.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 8, 2026
This comes after screenshots were leaked in which he supposedly messaged a 15 year old. pic.twitter.com/Jx2dLxfSjq
Images of Bournemouth’s Rightback, Alex jimenez, supposedly messaging a 15yr old are currently doing the rounds…😳 pic.twitter.com/oQ9ToULLjS— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) May 8, 2026
