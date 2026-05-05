Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 76-69: Μείωσαν σε 2-1 οι Ισραηλινοί και έμειναν «ζωντανοί» στη σειρά, δείτε βίντεο
Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 76-69: Μείωσαν σε 2-1 οι Ισραηλινοί και έμειναν «ζωντανοί» στη σειρά, δείτε βίντεο
Με όπλο την άμυνα η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη μείωσε σε 2-1 τη σειρά των playoffs της Euroleague με αντίπαλο τη Χάποελ Τελ Αβίβ
Η Χάποελ ανάγκασε τη Ρεάλ να κρατήσει στο ντουλάπι τις... σκούπες και με τη νίκη της στο Game 3 να δώσει νέο ενδιαφέρον στη σειρά των Playoffs της Euroleague.
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη μπορεί να βρέθηκε και στο -10 στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά μπόρεσε να βγάλει αντίδραση, να επιστρέψει στο ματς και να προηγηθεί και με 12 πόντους διαφορά χάρη στην εξαιρετική της άμυνα και το επιθετικό παιχνίδι των Ελάιτζα Μπράιαντ (19π.), Βάσα Μίτσιτς (13π.) και Κρις Τζόουνς (19π.)
Με αυτή τη νίκη η Χάποελ μείωσε τη σειρά σε 2-1 και καλείται να εκμεταλλευτεί εκ νέου την (άτυπη) έδρα της στο Μπότεβγκραντ την ερχόμενη Πέμπτη (7/5, 21:00) για να ισοφαρίσει και να στείλει τις δύο ομάδες πίσω στη Μαδρίτη για Game 5.
Xάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο αγώνας
Η Ρεάλ ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι αφήνοντας τη Χάποελ στο «μηδέν» για τρία λεπτά με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 0-7 στο 3'.
Οι Μίτσιτς και Μπράιαντ προσπάθησαν να ισορροπήσουν την κατάσταση και έφεραν το παιχνίδι στα ίσια (10-10) με επιμέρους 10-3.
Το παιχνίδι δεν συγκέντρωνε δάφνες ποιότητας, με τη Ρεάλ να στηριζόταν περισσότερο στα περιφερειακά σουτ παίρνοντας προβάδισμα 18-21 στην 1η περίοδο.
Συνολικά είχε 2/5 δίποντα, 5/10 τρίποντα και 7 ασίστ για 3 λάθη, ενώ η Χάποελ είχε μετρήσει αντίστοιχα 6/13 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/5 βολές και μόλις δύο τελικές πάσες για ένα λάθος.
Ντεκ και Καμπάτσο ήταν εκείνοι που οδηγούσαν την ομάδα τους αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων η Χάποελ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη.
Ο Ελάιτζα Μπράιαντ (10π.) ανέλαβε δράση στην επίθεση και σε συνδυασμό με την επιθετική της άμυνα, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πραγματοποίησε σερί 11-0 και πέρασε μπροστά στο σκορ (34-33) πριν κλείσει το πρώτο μισό στο 34-36 υπέρ της Ρεάλ.
Στο ημίχρονο οι γηπεδούχοι (Τζόουνς 8π.) είχαν 10/23 δίποντα, 1/8 τρίποντα, 11/14 βολές, 15-5 ριμπάουντ και 4 ασίστ για 6 λάθη, ενώ η Ρεάλ (Καμπάτσο 6π., Ντεκ 6π., Γκαρούμπα 6π.) 7/10 δίποντα, 6/20 τρίποντα, 4/7 βολές, 15-2 ριμπάουντ και 11 τελικές πάσες για 7 λάθη.
Τα σερί της Χάποελ δεν σταμάτησαν εκεί. Συνεχίστηκαν και μετά την έναρξη της 3ης περιόδου. Με τρομερές άμυνες βρήκε ρυθμό και στην επίθεση με αποτέλεσμα να τρέξει επιμέρους σκορ 18-4 με σερί 14-0!
Αποτέλεσμα; Να αλλάξει άρδην την εικόνα του αγώνα και χάρη στην «τριπλέτα» των Μίτσιτς, Τζόουνς, Μπράιαντ να προηγηθεί με 12 πόντους διαφορά (52-40) πριν κλείσει το 3ο δεκάλεπτο στο 55-46.
Και πάλι. Η Ρεάλ αντέδρασε και «ροκάνισε» την εις βάρος της διαφορά στις δύο κατοχές (55-51 και 59-55) αν και έπαιζε χωρίς τον Ουσμάν Γκαρούμπα ο οποίος είχε τραυματιστεί στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα (σ.σ. αλλά επέστρεψε στην τελευταία περίοδο).
Μάλιστα πλησίασε και σε απόσταση αναπνοής ύστερα από τρίποντο του Γκάμπριελ Ντεκ (59-58 με 05:46 για το τέλος του αγώνα) αλλά οι γηπεδούχοι άντεξαν στους κραδασμούς και βρέθηκαν εκ νέου στο +7 (65-58 στο 36' και 68-61 στο 38') και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και το πιο κομβικό κομμάτι του αγώνα.
Τα δεκάλεπτα: 18-21, 34-36, 55-46, 76-69.
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1
Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82 (1-0)
Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75 (2-0)
Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69 (2-1)
Game 4: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης (7/5, 21:00)
Game 5: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ (12/5 ή 13/5 – αν χρειαστεί)
Πηγή:www.gazzetta.gr
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη μπορεί να βρέθηκε και στο -10 στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά μπόρεσε να βγάλει αντίδραση, να επιστρέψει στο ματς και να προηγηθεί και με 12 πόντους διαφορά χάρη στην εξαιρετική της άμυνα και το επιθετικό παιχνίδι των Ελάιτζα Μπράιαντ (19π.), Βάσα Μίτσιτς (13π.) και Κρις Τζόουνς (19π.)
Ritual 🫳— EuroLeague (@EuroLeague) May 5, 2026
It’s GAMETIME! pic.twitter.com/xe9OOgByjA
Με αυτή τη νίκη η Χάποελ μείωσε τη σειρά σε 2-1 και καλείται να εκμεταλλευτεί εκ νέου την (άτυπη) έδρα της στο Μπότεβγκραντ την ερχόμενη Πέμπτη (7/5, 21:00) για να ισοφαρίσει και να στείλει τις δύο ομάδες πίσω στη Μαδρίτη για Game 5.
Chris Jones steals and Elijah Bryant finishes— EuroLeague (@EuroLeague) May 5, 2026
14-4 run in 3Q for @HapoelTLVBC 👀 pic.twitter.com/sDl57N1xCf
Xάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο αγώνας
Η Ρεάλ ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι αφήνοντας τη Χάποελ στο «μηδέν» για τρία λεπτά με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 0-7 στο 3'.
Οι Μίτσιτς και Μπράιαντ προσπάθησαν να ισορροπήσουν την κατάσταση και έφεραν το παιχνίδι στα ίσια (10-10) με επιμέρους 10-3.
Το παιχνίδι δεν συγκέντρωνε δάφνες ποιότητας, με τη Ρεάλ να στηριζόταν περισσότερο στα περιφερειακά σουτ παίρνοντας προβάδισμα 18-21 στην 1η περίοδο.
Συνολικά είχε 2/5 δίποντα, 5/10 τρίποντα και 7 ασίστ για 3 λάθη, ενώ η Χάποελ είχε μετρήσει αντίστοιχα 6/13 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/5 βολές και μόλις δύο τελικές πάσες για ένα λάθος.
Οι Μαδριλένοι βρήκαν σουτ και συνεργασίες στα πρώτα πέντε λεπτά της 2ης περιόδου και έστειλαν τον δείκτη του σκορ και στο +10 (23-33) έχοντας κυριαρχήσει στο παρκέ στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Coast to coast and finished with a eurostep 🌪️— EuroLeague (@EuroLeague) May 5, 2026
Already 10 points for Elijah Bryant in Game 3 @HapoelTLVBC pic.twitter.com/jLD3FVnUDv
Ντεκ και Καμπάτσο ήταν εκείνοι που οδηγούσαν την ομάδα τους αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων η Χάποελ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη.
Ο Ελάιτζα Μπράιαντ (10π.) ανέλαβε δράση στην επίθεση και σε συνδυασμό με την επιθετική της άμυνα, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πραγματοποίησε σερί 11-0 και πέρασε μπροστά στο σκορ (34-33) πριν κλείσει το πρώτο μισό στο 34-36 υπέρ της Ρεάλ.
Στο ημίχρονο οι γηπεδούχοι (Τζόουνς 8π.) είχαν 10/23 δίποντα, 1/8 τρίποντα, 11/14 βολές, 15-5 ριμπάουντ και 4 ασίστ για 6 λάθη, ενώ η Ρεάλ (Καμπάτσο 6π., Ντεκ 6π., Γκαρούμπα 6π.) 7/10 δίποντα, 6/20 τρίποντα, 4/7 βολές, 15-2 ριμπάουντ και 11 τελικές πάσες για 7 λάθη.
Any space too small. Campazzo slides in!@RMBaloncesto pic.twitter.com/2GFKTgYkbJ— EuroLeague (@EuroLeague) May 5, 2026
Τα σερί της Χάποελ δεν σταμάτησαν εκεί. Συνεχίστηκαν και μετά την έναρξη της 3ης περιόδου. Με τρομερές άμυνες βρήκε ρυθμό και στην επίθεση με αποτέλεσμα να τρέξει επιμέρους σκορ 18-4 με σερί 14-0!
Αποτέλεσμα; Να αλλάξει άρδην την εικόνα του αγώνα και χάρη στην «τριπλέτα» των Μίτσιτς, Τζόουνς, Μπράιαντ να προηγηθεί με 12 πόντους διαφορά (52-40) πριν κλείσει το 3ο δεκάλεπτο στο 55-46.
Και πάλι. Η Ρεάλ αντέδρασε και «ροκάνισε» την εις βάρος της διαφορά στις δύο κατοχές (55-51 και 59-55) αν και έπαιζε χωρίς τον Ουσμάν Γκαρούμπα ο οποίος είχε τραυματιστεί στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα (σ.σ. αλλά επέστρεψε στην τελευταία περίοδο).
Staying locked in! Chris Jones with the buzzer-beating block for @HapoelTLVBC #MotorolaMagicMoment | @Moto pic.twitter.com/JLGZm5ywdF— EuroLeague (@EuroLeague) May 5, 2026
Μάλιστα πλησίασε και σε απόσταση αναπνοής ύστερα από τρίποντο του Γκάμπριελ Ντεκ (59-58 με 05:46 για το τέλος του αγώνα) αλλά οι γηπεδούχοι άντεξαν στους κραδασμούς και βρέθηκαν εκ νέου στο +7 (65-58 στο 36' και 68-61 στο 38') και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και το πιο κομβικό κομμάτι του αγώνα.
Τα δεκάλεπτα: 18-21, 34-36, 55-46, 76-69.
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1
Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82 (1-0)
Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75 (2-0)
Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69 (2-1)
Game 4: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης (7/5, 21:00)
Game 5: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ (12/5 ή 13/5 – αν χρειαστεί)
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα