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Παρέσυρε ηλικιωμένο με το αυτοκίνητο του στο Αγρίνιο και τον εγκατέλειψε αβοήθητο
Παρέσυρε ηλικιωμένο με το αυτοκίνητο του στο Αγρίνιο και τον εγκατέλειψε αβοήθητο
Ταυτοποιήθηκε από την Τροχαία Αγρινίου - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Τα στοιχεία του οδηγού που φέρεται να παρέσυρε με αυτοκίνητο ηλικιωμένο άνδρα στο Αγρίνιο και στη συνέχεια να εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας τον τραυματία αβοήθητο, ταυτοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς.
Το τροχαίο είχε σημειωθεί στις 29 Μαΐου στο Αγρίνιο όπου σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος κινούνταν πεζός. Μετά το ατύχημα ο οδηγός αντί να παραμείνει στο σημείο και να ειδοποιήσει τις αρχές ή το ΕΚΑΒ, φέρεται να αποχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση.
Ο τραυματισμένος ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος.
Μετά το τροχαίο, οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αγρινίου ξεκίνησαν προανάκριση για τον εντοπισμό του οδηγού που είχε εγκαταλείψει το σημείο. Στο πλαίσιο της έρευνας αξιοποιήθηκαν μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό. Από την εξέταση των στοιχείων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν πλήρως τον άνδρα που φέρεται να οδηγούσε το αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με το pelop.gr σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με τραυματία, καθώς και για οδήγηση χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο και χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.
Από τον έλεγχο των εγγράφων του οδηγού προέκυψε, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ το όχημα δεν είχε ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Για τις παραβάσεις αυτές βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα τόσο σε βάρος του οδηγού όσο και σε βάρος της ιδιοκτήτριας του οχήματος.
Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
Το πιο σοβαρό στοιχείο της υπόθεσης είναι η εγκατάλειψη του τραυματισμένου ηλικιωμένου μετά την παράσυρση. Η Τροχαία Αγρινίου χειρίστηκε την υπόθεση μέσα από καταθέσεις και υλικό από κάμερες, φτάνοντας στην ταυτοποίηση του οδηγού σχεδόν έναν μήνα μετά το περιστατικό.
Η έρευνα των αρχών ολοκληρώθηκε ως προς την ταυτοποίηση, ενώ η συνέχεια θα δοθεί πλέον στις δικαστικές αρχές, οι οποίες θα αξιολογήσουν το σύνολο της δικογραφίας.
Το τροχαίο είχε σημειωθεί στις 29 Μαΐου στο Αγρίνιο όπου σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος κινούνταν πεζός. Μετά το ατύχημα ο οδηγός αντί να παραμείνει στο σημείο και να ειδοποιήσει τις αρχές ή το ΕΚΑΒ, φέρεται να αποχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση.
Ο τραυματισμένος ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος.
Μετά το τροχαίο, οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αγρινίου ξεκίνησαν προανάκριση για τον εντοπισμό του οδηγού που είχε εγκαταλείψει το σημείο. Στο πλαίσιο της έρευνας αξιοποιήθηκαν μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό. Από την εξέταση των στοιχείων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν πλήρως τον άνδρα που φέρεται να οδηγούσε το αυτοκίνητο.
Πώς έφτασε η Τροχαία στην ταυτοποίηση
Σύμφωνα με το pelop.gr σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με τραυματία, καθώς και για οδήγηση χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο και χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.
Από τον έλεγχο των εγγράφων του οδηγού προέκυψε, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ το όχημα δεν είχε ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Για τις παραβάσεις αυτές βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα τόσο σε βάρος του οδηγού όσο και σε βάρος της ιδιοκτήτριας του οχήματος.
Χωρίς δίπλωμα και ασφάλεια
Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
Το πιο σοβαρό στοιχείο της υπόθεσης είναι η εγκατάλειψη του τραυματισμένου ηλικιωμένου μετά την παράσυρση. Η Τροχαία Αγρινίου χειρίστηκε την υπόθεση μέσα από καταθέσεις και υλικό από κάμερες, φτάνοντας στην ταυτοποίηση του οδηγού σχεδόν έναν μήνα μετά το περιστατικό.
Η εγκατάλειψη που βαραίνει την υπόθεση
Η έρευνα των αρχών ολοκληρώθηκε ως προς την ταυτοποίηση, ενώ η συνέχεια θα δοθεί πλέον στις δικαστικές αρχές, οι οποίες θα αξιολογήσουν το σύνολο της δικογραφίας.
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