Equipe: Η δημοσιογράφος Φρανς Πιερόν εκτός «αέρα» για την επίθεση στον Ντοκού

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «l’Équipe de Choc» τέθηκε προσωρινά σε διαθεσιμότητα μετά τα σχόλια της για την επιλογή του Βέλγου επιθετικού να φύγει από τις ΗΠΑ για τη γέννηση του παιδιού του