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Equipe: Η δημοσιογράφος Φρανς Πιερόν εκτός «αέρα» για την επίθεση στον Ντοκού
Equipe: Η δημοσιογράφος Φρανς Πιερόν εκτός «αέρα» για την επίθεση στον Ντοκού
Η παρουσιάστρια της εκπομπής «l’Équipe de Choc» τέθηκε προσωρινά σε διαθεσιμότητα μετά τα σχόλια της για την επιλογή του Βέλγου επιθετικού να φύγει από τις ΗΠΑ για τη γέννηση του παιδιού του
Ο τίτλος της εκπομπής «l’Équipe de Choc», στη τηλεοπτικό κανάλι της Equipe μεταφράζεται στα ελληνικά ως «Η ομάδα κρούσης» (ή «Η ομάδα σοκ») και η Φρανς Πιερόν που είχε αναλάβει την παρουσίαση της θα την βλέπει πλέον από τον καναπέ του σπιτιού της!
Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Πιερόν «σόκαρε» τους πάντες όταν εξέφρασε την έντονη διαφωνία της για την απόφαση του Βέλγου ποδοσφαιριστή, Ζερεμί Ντοκού, να αποχωρήσει προσωρινά από την εθνική του ομάδα (στο Μουντιάλ) για να παραστεί στη γέννηση του παιδιού του.
Μια απλή διαφωνία δεν θα είχε προκαλέσει καμία αντίδραση, ωστόσο η έμπειρη δημοσιογράφος προσπαθώντας να στηρίξει τη θέση της χαρακτήρισε τη γέννηση ενός παιδιού ως: «μια αηδιαστική (σιχαμερή) στιγμή, όπου ο πατέρας δεν χρησιμεύει σε τίποτα».
Η συγκεκριμένη τοποθέτηση όμως προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις και αλυσιδωτές εξελίξεις...
Αφού πρώτα «διαχώρισε τη θέση του» από τις συγκεκριμένες δηλώσεις, ο Όμιλος L’Équipe καταδίκασε με δελτίο τύπου την παρενόχληση που δέχεται η δημοσιογράφος του:
«Ο Όμιλος L’Équipe καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την εκστρατεία κυβερνοεκφοβισμού, τις ύβρεις και τις απειλές των οποίων αποτελεί αντικείμενο η δημοσιογράφος μας έκτοτε. Καμία διαφωνία δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες συμπεριφορές. Ως εκ τούτου, απολαμβάνει την πλήρη υποστήριξη του Ομίλου απέναντι σε αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες».
Επιπλέον, το κανάλι ανακοίνωσε ότι η Φρανς Πιερόν δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη μέχρι τη λήξη της φετινής σεζόν για το «l’Équipe de Choc», η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 3 Ιουλίου, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει με απόλυση.
Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Πιερόν «σόκαρε» τους πάντες όταν εξέφρασε την έντονη διαφωνία της για την απόφαση του Βέλγου ποδοσφαιριστή, Ζερεμί Ντοκού, να αποχωρήσει προσωρινά από την εθνική του ομάδα (στο Μουντιάλ) για να παραστεί στη γέννηση του παιδιού του.
Μια απλή διαφωνία δεν θα είχε προκαλέσει καμία αντίδραση, ωστόσο η έμπειρη δημοσιογράφος προσπαθώντας να στηρίξει τη θέση της χαρακτήρισε τη γέννηση ενός παιδιού ως: «μια αηδιαστική (σιχαμερή) στιγμή, όπου ο πατέρας δεν χρησιμεύει σε τίποτα».
🚨💣 HONTEUX.— Blue Moon (@FRBlueMoon) June 19, 2026
Une présentatrice de @lequipedegreg a manqué de respect à Jérémy Doku, qui va partir assister à l’accouchement de sa femme dans les prochains jours.
Elle a complètement craqué. pic.twitter.com/h8NhcYq0Tz
Η συγκεκριμένη τοποθέτηση όμως προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις και αλυσιδωτές εξελίξεις...
Αφού πρώτα «διαχώρισε τη θέση του» από τις συγκεκριμένες δηλώσεις, ο Όμιλος L’Équipe καταδίκασε με δελτίο τύπου την παρενόχληση που δέχεται η δημοσιογράφος του:
«Ο Όμιλος L’Équipe καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την εκστρατεία κυβερνοεκφοβισμού, τις ύβρεις και τις απειλές των οποίων αποτελεί αντικείμενο η δημοσιογράφος μας έκτοτε. Καμία διαφωνία δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες συμπεριφορές. Ως εκ τούτου, απολαμβάνει την πλήρη υποστήριξη του Ομίλου απέναντι σε αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες».
Επιπλέον, το κανάλι ανακοίνωσε ότι η Φρανς Πιερόν δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη μέχρι τη λήξη της φετινής σεζόν για το «l’Équipe de Choc», η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 3 Ιουλίου, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει με απόλυση.
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