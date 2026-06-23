Fuel Pass 2026: Μέχρι πότε μπορείτε να εξαργυρώσετε το voucher για τα καύσιμα
Fuel Pass 2026: Μέχρι πότε μπορείτε να εξαργυρώσετε το voucher για τα καύσιμα
Fuel Pass 2026: Μέχρι πότε μπορείτε να εξαργυρώσετε το voucher
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass, που έληξε στις 30 Απριλίου, το βασικό ερώτημα για τους δικαιούχους αφορά το χρονικό περιθώριο χρήσης του voucher για αγορά καυσίμων.
Οι δικαιούχοι έχουν χρόνο στη διάθεσή τους ακόμη για να το αξιοποιήσουν, εντάσσοντάς το στον προγραμματισμό των μετακινήσεών τους, εφόσον δεν το έχουν ήδη χρησιμοποιήσει, αφού το voucher λήγει στις 31 Ιουλίου 2026.
Συνολικά, το Fuel Pass 2026 δόθηκε σε 2.559.592 δικαιούχους, με το κονδύλι να διαμορφώνεται στα 113.085.905 ευρώ.
Από αυτούς, 1.597.127 επέλεξαν την πίστωση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, λαμβάνοντας συνολικά 65.102.285 ευρώ, ενώ 962.465 δικαιούχοι προτίμησαν την ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων, μέσω της οποίας διατέθηκαν 47.983.620 ευρώ.
Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το επίδομα βενζίνης στην ψηφιακή κάρτα αξιοποιήθηκε και για μετακινήσεις με ταξί ή ΜΜΜ (σ.σ. μηνιαία κάρτα).
Οι δικαιούχοι έχουν χρόνο στη διάθεσή τους ακόμη για να το αξιοποιήσουν, εντάσσοντάς το στον προγραμματισμό των μετακινήσεών τους, εφόσον δεν το έχουν ήδη χρησιμοποιήσει, αφού το voucher λήγει στις 31 Ιουλίου 2026.
Συνολικά, το Fuel Pass 2026 δόθηκε σε 2.559.592 δικαιούχους, με το κονδύλι να διαμορφώνεται στα 113.085.905 ευρώ.
Από αυτούς, 1.597.127 επέλεξαν την πίστωση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, λαμβάνοντας συνολικά 65.102.285 ευρώ, ενώ 962.465 δικαιούχοι προτίμησαν την ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων, μέσω της οποίας διατέθηκαν 47.983.620 ευρώ.
Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το επίδομα βενζίνης στην ψηφιακή κάρτα αξιοποιήθηκε και για μετακινήσεις με ταξί ή ΜΜΜ (σ.σ. μηνιαία κάρτα).
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