Στα Στενά του Ορμούζ με βάρκα την ελπίδα: Κάποια δεξαμενόπλοια περνούν με ανοικτό το GPS, καμία αντίδραση από το Ιράν

Παρά την εκτίμηση ότι οι Ιρανοί δεν θα χτυπήσουν, ορισμένα πλοία εξακολουθούν να κλείνουν τους πομποδέκτες για λόγους ασφαλείας





Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης που επεξεργάστηκε το Bloomberg, επτά δεξαμενόπλοια κινούνταν την Τρίτη το πρωί μέσα στα Στενά του Ορμούζ, χρησιμοποιώντας τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (AIS). Μεταξύ αυτών βρίσκονταν δύο πλήρως φορτωμένα μη ιρανικά υπερδεξαμενόπλοια που εξέρχονταν από τον Περσικό Κόλπο, τρία πλοία μεταφοράς προϊόντων με πορεία εξόδου, καθώς και δύο δεξαμενόπλοια τύπου Suezmax υπό ιρανική σημαία που κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση.



Περσικό Κόλπο, ωστόσο για μέρος της διέλευσής του δεν εξέπεμπε σήμα, επανεμφανιζόμενο αργότερα στα συστήματα εντοπισμού.







Αισιοδοξία στις αγορές και αποκλιμάκωση ρίσκου



Kpler, Μιούι Ξου, η εξέλιξη αυτή «αντανακλά ενισχυμένη εμπιστοσύνη των πλοιοκτητών, καθώς αναμένεται ότι το Ιράν θα αποφύγει επιθέσεις σε πλοία».



Οι αγορές πετρελαίου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, μετά από προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που άνοιξε τον δρόμο για επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας. Τις τελευταίες ημέρες, μεγάλοι όγκοι αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν περάσει από το πέρασμα, το οποίο αποτελεί βασική ενεργειακή αρτηρία προς τις διεθνείς αγορές.



Η αποκλιμάκωση της έντασης έχει ήδη επηρεάσει τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι, επιστρέφοντας κοντά στα επίπεδα πριν ξεκινήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.



Σταδιακή επαναφορά της κανονικότητας στη ναυσιπλοΐα



Κλείσιμο 135 πλοία διέρχονται καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ, μεταφέροντας πετρέλαιο, προϊόντα, φυσικό αέριο και άλλα εμπορεύματα. Τα πλοία χρησιμοποιούν συνήθως το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης θέσης (AIS), το οποίο είναι απαραίτητο για την ασφάλιση και τη χρηματοδότηση των θαλάσσιων μεταφορών.



Αν και η χρήση του συστήματος καταγράφεται πλέον εκ νέου από την πλειονότητα των πλοίων, ορισμένα εξακολουθούν να απενεργοποιούν προσωρινά τους πομπούς τους κατά τη διέλευση, για λόγους ασφαλείας.



Κίνηση δεξαμενόπλοιων και μεταφορά φορτίων



Μεταξύ των πλοίων που καταγράφηκαν, ήταν το VLCC «Universal Glory», το οποίο μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού πετρελαίου με προορισμό τη Νότια Κορέα. Άλλα δεξαμενόπλοια κινήθηκαν παράλληλα κατά μήκος των ακτών του Ομάν, ενώ ορισμένα ιρανικά πλοία διέσχισαν την περιοχή προς τον Περσικό Κόλπο.



Συγκεκριμένα, ακολούθησαν δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων, ενώ ένα πλοίο υπό νορβηγική σημαία και ένα άλλο VLCC πλέουν παράλληλα με τις ακτές του Ομάν. Μια μέρα νωρίτερα, τρία VLCC που μετέφεραν ιρανικό αργό, έδειξαν ανοιχτά ότι διέσχιζαν την περιοχή.



Αυξάνεται σταδιακά η κίνηση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ , καθώς περισσότερα εμπορικά σκάφη δηλώνουν ανοιχτά την πρόθεσή τους να διασχίσουν το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, σε μια ένδειξη ενισχυμένης εμπιστοσύνης των πλοιοκτητών και των αγορών, εν μέσω ενδείξεων αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης που επεξεργάστηκε το, επτά δεξαμενόπλοια κινούνταν την Τρίτη το πρωί μέσα στα Στενά του, χρησιμοποιώντας τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (). Μεταξύ αυτών βρίσκονταν δύο πλήρως φορτωμένα μη ιρανικάπου εξέρχονταν από τον Περσικό Κόλπο, τρία πλοία μεταφοράς προϊόντων με πορεία εξόδου, καθώς και δύο δεξαμενόπλοια τύπουυπό ιρανική σημαία που κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση.Παράλληλα, ένα ακόμη πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου εισήλθε στον, ωστόσο για μέρος της διέλευσής του δεν εξέπεμπε σήμα, επανεμφανιζόμενο αργότερα στα συστήματα εντοπισμού.Η αυξημένη διαφάνεια στις διελεύσεις αποδίδεται από αναλυτές σε βελτίωση του κλίματος ασφαλείας. Όπως σημειώνει η αναλύτρια πετρελαίου της, η εξέλιξη αυτή «αντανακλά ενισχυμένη εμπιστοσύνη των πλοιοκτητών, καθώς αναμένεται ότι το Ιράν θα αποφύγει επιθέσεις σε πλοία».Οι αγορές πετρελαίου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, μετά από προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που άνοιξε τον δρόμο για επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας. Τις τελευταίες ημέρες, μεγάλοι όγκοι αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν περάσει από το πέρασμα, το οποίο αποτελεί βασική ενεργειακή αρτηρία προς τις διεθνείς αγορές.Η αποκλιμάκωση της έντασης έχει ήδη επηρεάσει τις τιμές του πετρελαίου, με τονα υποχωρεί κάτω από τα, επιστρέφοντας κοντά στα επίπεδα πριν ξεκινήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις στηΣε καιρό ειρήνης, περίπουδιέρχονται καθημερινά από τα, μεταφέροντας πετρέλαιο, προϊόντα, φυσικό αέριο και άλλα εμπορεύματα. Τα πλοία χρησιμοποιούν συνήθως το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης θέσης (AIS), το οποίο είναι απαραίτητο για την ασφάλιση και τη χρηματοδότηση των θαλάσσιων μεταφορών.Αν και η χρήση του συστήματος καταγράφεται πλέον εκ νέου από την πλειονότητα των πλοίων, ορισμένα εξακολουθούν να απενεργοποιούν προσωρινά τους πομπούς τους κατά τη διέλευση, για λόγους ασφαλείας.Μεταξύ των πλοίων που καταγράφηκαν, ήταν το, το οποίο μετέφερε περίπουμε προορισμό τηΆλλα δεξαμενόπλοια κινήθηκαν παράλληλα κατά μήκος των ακτών του Ομάν, ενώ ορισμένα ιρανικά πλοία διέσχισαν την περιοχή προς τον Περσικό Κόλπο.Συγκεκριμένα, ακολούθησαν δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων, ενώ ένα πλοίο υπό νορβηγική σημαία και ένα άλλο VLCC πλέουν παράλληλα με τις ακτές του Ομάν. Μια μέρα νωρίτερα, τρία VLCC που μετέφεραν ιρανικό αργό, έδειξαν ανοιχτά ότι διέσχιζαν την περιοχή.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, τα Suezmax «Sarak» και «Sobar» πραγματοποιούν διέλευση προς τον Κόλπο από ύδατα κοντά στο Πακιστάν. Τα δύο δεξαμενόπλοια απέπλευσαν από ύδατα κοντά στο Πακιστάν. Τη Δευτέρα, ένα VLCC μη ιρανικής σημαίας και τέσσερα δεξαμενόπλοια υγροποιημένου φυσικού αερίου ανακοίνωσαν τη διέλευσή τους στον Κόλπο.



Μερική αβεβαιότητα παρά τη βελτίωση



Παρά τη γενικότερη αύξηση των δηλωμένων διελεύσεων, ορισμένα πλοία εξακολουθούν να αποφεύγουν τη συνεχή εκπομπή σήματος κατά τη διέλευση, γεγονός που υπογραμμίζει ότι η κατάσταση παραμένει ευαίσθητη.



Λίγες ώρες πριν το «Universal Glory» ξεκινήσει τη διέλευσή του, ένα VLCC με προορισμό την Ταϊβάν εισήλθε στο Στενό, αλλά στη συνέχεια έπαψε να εκπέμπει σήμα, φορτωμένο με αργό πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ. Λίγες ώρες αργότερα, επανεμφανίστηκε στον Κόλπο του Ομάν.



Ομοίως, ένα κενό VLCC υπό σημαία της Λιβερίας επανεμφανίστηκε στον Περσικό Κόλπο την Τρίτη, σύμφωνα με το σήμα AIS του. Νωρίτερα, είχε μεταδώσει ότι βρισκόταν ανοιχτά του Κορ Φακάν στον Κόλπο του Ομάν αργά τη Δευτέρα, πριν χάσει την επαφή.



Η HMM Co. Ltd., διαχειρίστρια του «Universal Glory», όπως αναφέρεται στον ιστότοπο της νοτιοκορεατικής εταιρείας, δεν απάντησε άμεσα στα αιτήματα για σχόλια που της στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.



Αναλυτές επισημαίνουν ότι, αν και η εικόνα δείχνει επιστροφή στην κανονικότητα, η πλήρης ασφάλεια και απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα δεν έχει ακόμη εδραιωθεί.