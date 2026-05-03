Πρωταθλήτρια Πορτογαλίας η Πόρτο για 31η φορά, δείτε βίντεο

Οι «Δράκοι» εξασφάλισαν τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, την ώρα που η Μπενφίκα «αυτοκτόνησε» και κινδυνεύει ακόμη και για το Champions League
Πρωταθλήτρια Πορτογαλίας στέφθηκε η Πόρτο για 31η φορά στην Ιστορία της.
Οι «Δράκοι» επικράτησαν 1-0 της Αλβέρκα στην 31η αγωνιστική της Primeira Liga, αύξησαν στους 9 βαθμούς τη διαφορά τους από τη Μπενφίκα και εξασφάλισαν τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος.
Νωρίτερα η Μπενφίκα είχε απωλέσει ουσιαστικά κάθε ελπίδα, καθώς έμενε στο 2-2 στην έδρα της Φαμαλικάο. Μάλιστα, κινδυνεύει να μείνει κι εκτός Champions League, καθώς η Σπόρτινγκ έχει την ευκαιρία με νίκη επί της Γκιμαράες να «πιάσει» τους Λουζιτανούς στην 2η θέση.
Το παράδοξο για την ομάδα του Μουρίνιο, εκτός του ότι προηγήθηκε με 2-0 και ισοφαρίστηκε από ένα... αδιάφορο βαθμολογικά αντίπαλο, ήταν το γεγονός ότι ο πρώτος σκόρερ της Βαγγέλης Παυλίδης έμεινε σε όλο το ματς στον πάγκο! Γεγονός που αν μη τι άλλο προκαλεί πολλά ερωτηματικά, τη στιγμή που ο Έλληνας στράικερ δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.
Κομβικό σημείο στο ματς ήταν η αποβολή του Οταμέντι στο 55'. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα και μέσα σε 12 λεπτά στη συνέχεια κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσια.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και η βαθμολογία της 32ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος:
Νασιονάλ-AVS 1-2
Μορεϊρένσε-Εστρέλα Αμαδόρα 3-2
𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗚𝗨𝗜𝗠𝗢𝗦 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦 💙— FC Porto (@FCPorto) May 2, 2026
𝗙𝗨𝗧𝗘𝗕𝗢𝗟 𝗖𝗟𝗨𝗕𝗘 𝗗𝗢 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗢 🏆 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗔̃𝗢 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟱/𝟮𝟲 pic.twitter.com/mWGseZgfHE
