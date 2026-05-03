Πρωταθλήτρια Πορτογαλίας η Πόρτο για 31η φορά, δείτε βίντεο
SPORTS
Πόρτο Primeira Liga Μπενφίκα

Πρωταθλήτρια Πορτογαλίας η Πόρτο για 31η φορά, δείτε βίντεο

Οι «Δράκοι» εξασφάλισαν τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, την ώρα που η Μπενφίκα «αυτοκτόνησε» και κινδυνεύει ακόμη και για το Champions League

Πρωταθλήτρια Πορτογαλίας η Πόρτο για 31η φορά, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Πρωταθλήτρια Πορτογαλίας στέφθηκε η Πόρτο για 31η φορά στην Ιστορία της.

Οι «Δράκοι» επικράτησαν 1-0 της Αλβέρκα στην 31η αγωνιστική της Primeira Liga, αύξησαν στους 9 βαθμούς τη διαφορά τους από τη Μπενφίκα και εξασφάλισαν τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος.

Resumo: FC Porto 1-0 Alverca (Liga 25/26 #32)





Νωρίτερα η Μπενφίκα είχε απωλέσει ουσιαστικά κάθε ελπίδα, καθώς έμενε στο 2-2 στην έδρα της Φαμαλικάο. Μάλιστα, κινδυνεύει να μείνει κι εκτός Champions League, καθώς η Σπόρτινγκ έχει την ευκαιρία με νίκη επί της Γκιμαράες να «πιάσει» τους Λουζιτανούς στην 2η θέση.

Το παράδοξο για την ομάδα του Μουρίνιο, εκτός του ότι προηγήθηκε με 2-0 και ισοφαρίστηκε από ένα... αδιάφορο βαθμολογικά αντίπαλο, ήταν το γεγονός ότι ο πρώτος σκόρερ της Βαγγέλης Παυλίδης έμεινε σε όλο το ματς στον πάγκο! Γεγονός που αν μη τι άλλο προκαλεί πολλά ερωτηματικά, τη στιγμή που ο Έλληνας στράικερ δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.

Κομβικό σημείο στο ματς ήταν η αποβολή του Οταμέντι στο 55'. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα και μέσα σε 12 λεπτά στη συνέχεια κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσια.

Κλείσιμο
Resumo: Famalicão 2-2 Benfica (Liga 25/26 #32)



Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και η βαθμολογία της 32ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος:

Νασιονάλ-AVS 1-2
Μορεϊρένσε-Εστρέλα Αμαδόρα 3-2
Αρούκα-Σάντα Κλάρα 2-2
Φαμαλικάο-Μπενφίκα 2-2
Πόρτο-Αλβέρκα 1-0
Κάσα Πία-Τοντέλα 3/5
Μπράγκα-Εστορίλ 3/5
Ρίο Αβε-Ζιλ Βισέντε 3/5
Σπόρτινγκ Λισ.-Γκιμαράες 4/5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)

Πόρτο 85 -32αγ.--ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ
Μπενφίκα 76 -32αγ.
Σπόρτινγκ Λισ. 73
Μπράγκα 56
Φαμαλικάο 52 -32αγ.
Ζιλ Βισέντε 49
Γκιμαράες 42
Μορεϊρένσε 42 -32αγ.
Αλβέρκα 38 -32αγ.
Εστορίλ 37
Αρούκα 36 -32αγ.
Ρίο Άβε 34
Σάντα Κλάρα 33 -32αγ.
Νασιονάλ 31 -32αγ.
Εστρέλα Αμαδόρα 28 -32αγ.
Κάσα Πία 26
Τοντέλα 22
AVS 17 -32αγ. --ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΕ--
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ποιος βοηθά μια επιχείρηση να αξιοποιήσει σωστά την τεχνολογία;

Καθώς τα εργαλεία πολλαπλασιάζονται και η τεχνολογία διεισδύει σε κάθε επιχειρησιακή λειτουργία, η ανάγκη για ξεκάθαρη κατεύθυνση γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Το ερώτημα όμως παραμένει ουσιαστικό: Ποιος μπορεί να συνδέσει το business με την Τεχνολογία στο επίπεδο των αποφάσεων;

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης