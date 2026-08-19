Εμπειρογνώμονες στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σίφνο - Στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση οι σοροί
Εμπειρογνώμονες στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σίφνο - Στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση οι σοροί
Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας - Νέα βίντεο και εικόνες από το σημείο της συντριβής στο μικροσκόπιο
Στο σημείο της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο βρίσκονται οι εμπειρογνώμονες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία από τα συντρίμμια, με στόχο να αποσαφηνιστούν τα αίτια της πτώσης.
Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ από χθες το απόγευμα στο νησί βρίσκονται στελέχη των ελεγκτικών αρχών, της Ελληνικής Αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών, που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του δυστυχήματος.
Οι ειδικοί αναμένεται να εξετάσουν λεπτομερώς την κατάσταση του ελικοπτέρου, ενώ εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν σε ασφαλή χώρο για περαιτέρω τεχνικό έλεγχο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.
Η διαδικασία της διερεύνησης αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, με στόχο να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να διαπιστωθούν τα αίτια της πτώσης.
Πρόκειται για τον Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου και το ζευγάρι των Βρετανών νεόνυμφων, οι οποίοι βρίσκονταν στη χώρα για τον μήνα του μέλιτος.
Στα πλάνα φαίνεται το ελικόπτερο να περιστρέφεται στον αέρα, λίγα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, ενώ αμέσως μετά την πτώση εκδηλώνεται φωτιά και υψώνονται πυκνοί μαύροι καπνοί.
Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ από χθες το απόγευμα στο νησί βρίσκονται στελέχη των ελεγκτικών αρχών, της Ελληνικής Αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών, που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του δυστυχήματος.
Οι ειδικοί αναμένεται να εξετάσουν λεπτομερώς την κατάσταση του ελικοπτέρου, ενώ εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν σε ασφαλή χώρο για περαιτέρω τεχνικό έλεγχο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.
Η διαδικασία της διερεύνησης αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, με στόχο να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να διαπιστωθούν τα αίτια της πτώσης.
Στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση οι σοροίΠαράλληλα, οι σοροί των τριών θυμάτων μεταφέρονται στην Αθήνα για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.
Πρόκειται για τον Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου και το ζευγάρι των Βρετανών νεόνυμφων, οι οποίοι βρίσκονταν στη χώρα για τον μήνα του μέλιτος.
Νέο βίντεο από την πτώση του ελικοπτέρουΤην ίδια ώρα, χθες, ένα νέο βίντεο από τη συντριβή του ελικοπτέρου ήρθε στη δημοσιότητα, καταγράφοντας τις τελευταίες στιγμές πριν από την πτώση που κόστισε τη ζωή στους τρεις επιβαίνοντες.
Στα πλάνα φαίνεται το ελικόπτερο να περιστρέφεται στον αέρα, λίγα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, ενώ αμέσως μετά την πτώση εκδηλώνεται φωτιά και υψώνονται πυκνοί μαύροι καπνοί.
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