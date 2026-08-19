Χρηματιστήριο: Ανεβάζουν ταχύτητα οι πωλητές – Κάτω από τις 2.600 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Χρηματιστήριο: Ανεβάζουν ταχύτητα οι πωλητές – Κάτω από τις 2.600 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Επιφυλακτικότητα και πτωτικές τάσεις ελέω τεχνολογίας, πετρελαίου και ομολόγων στις διεθνείς αγορές
Σε καθοδική τροχιά διατηρείται το Χρηματιστήριο Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με τους πωλητές να ενισχύουν την παρουσία τους οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη κάτω από τις 2.600 μονάδες.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (19/8) ο ΓΔ υποχωρεί κατά -1,04% και διαπραγματεύεται στις 2.589,79 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.589,39 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.608,50 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης έχει κλείσει πάνω από τις 2.600 μονάδες σε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις του Αυγούστου.
Πιέσεις δέχονται οι διεθνείς αγορές, οι οποίες συντονίζονται με το αρνητικό κλίμα που επικράτησε σε Ασία και Wall Street. Το εκρηκτικό κοκτέιλ των υψηλών τιμών στο πετρέλαιο, των τσιμπημένων αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα και των ισχυρών ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο επιβαρύνει την επενδυτική ψυχολογία, περιορίζοντας τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.
Η ακριβότερη ενέργεια και η άνοδος του κόστους δανεισμού λειτουργούν ως αφορμή για απομόχλευση, πλήττοντας κυρίως τις τραπεζικές μετοχές. Παράλληλα, οι πιέσεις στους ημιαγωγούς στην Ασία και οι απώλειες των τεχνολογικών κολοσσών στις ΗΠΑ συντηρούν τους προβληματισμούς για τη διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκονται εκ νέου οι τράπεζες, την ώρα που ο ενεργειακός κλάδος καταφέρνει να λειτουργήσει ως «ανάχωμα». Η προσοχή της επενδυτικής κοινότητας στρέφεται πλέον στη δημοσιοποίηση των πρακτικών της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), αναζητώντας νεότερα σήματα για την «πυξίδα» της νομισματικής πολιτικής.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (19/8) ο ΓΔ υποχωρεί κατά -1,04% και διαπραγματεύεται στις 2.589,79 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.589,39 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.608,50 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης έχει κλείσει πάνω από τις 2.600 μονάδες σε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις του Αυγούστου.
Πιέσεις δέχονται οι διεθνείς αγορές, οι οποίες συντονίζονται με το αρνητικό κλίμα που επικράτησε σε Ασία και Wall Street. Το εκρηκτικό κοκτέιλ των υψηλών τιμών στο πετρέλαιο, των τσιμπημένων αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα και των ισχυρών ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο επιβαρύνει την επενδυτική ψυχολογία, περιορίζοντας τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.
Η ακριβότερη ενέργεια και η άνοδος του κόστους δανεισμού λειτουργούν ως αφορμή για απομόχλευση, πλήττοντας κυρίως τις τραπεζικές μετοχές. Παράλληλα, οι πιέσεις στους ημιαγωγούς στην Ασία και οι απώλειες των τεχνολογικών κολοσσών στις ΗΠΑ συντηρούν τους προβληματισμούς για τη διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκονται εκ νέου οι τράπεζες, την ώρα που ο ενεργειακός κλάδος καταφέρνει να λειτουργήσει ως «ανάχωμα». Η προσοχή της επενδυτικής κοινότητας στρέφεται πλέον στη δημοσιοποίηση των πρακτικών της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), αναζητώντας νεότερα σήματα για την «πυξίδα» της νομισματικής πολιτικής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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