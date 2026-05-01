Μουρίνιο: Κανείς από τη Ρεάλ δεν έχει μιλήσει μαζί μου, έχω ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με την Μπενφίκα
Ο Ζοσέ Μουρίνιο έβαλε τέλος στα σενάρια επιστροφής του στη Ρεάλ Μαδρίτης
Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν δημοσιεύματα σε Ισπανία και Πορτογαλία τα οποία ήθελαν τον Ζοσέ Μουρίνιο να είναι ο εκλεκτός του Φλορεντίνο Πέρεθ και να επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Πορτογάλος τεχνικός που κάθισε στον πάγκο της Ρεάλ από το 2010 έως το 2013 διέψευσε ότι έχει επαφές με την ομάδα της Μαδρίτης τονίζοντας ότι έχει συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά με την Μπενφίκα.
Οι δηλώσεις του Μουρίνιο στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Μπενφίκα με τη Φαμαλικάο
«Όχι, κανείς από τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν μίλησε μαζί μου, μπορώ να το εγγυηθώ. Έχω ήδη περάσει πάρα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο και είμαστε πλέον συνηθισμένοι σε τέτοια πράγματα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο όσον αφορά τη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν υπάρχει τίποτα, και όσον αφορά τη Μπενφίκα, γνωρίζετε ήδη την κατάσταση. Έχω ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο και αυτό είναι όλο.
Με νοιάζει να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, περισσότερο για τον σύλλογο και τους παίκτες παρά για μένα. Τώρα είναι η Φαμαλικάο, μετά η Μπράγκα και στη συνέχεια η Εστορίλ. Μετά θα συνεχίσω να δουλεύω λίγο ακόμα και μετά θα ξεκινήσουν οι διακοπές.
Όσο περισσότερο μένει ένας προπονητής σε έναν σύλλογο, τόσο περισσότερο κάνει την ομάδα δική του, τόσο περισσότερο διαμορφώνει το ρόστερ σύμφωνα με τη φιλοσοφία του… είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Δείτε παραδείγματα όπως η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Σίτυ, που έχουν τον ίδιο προπονητή εδώ και έξι ή επτά χρόνια. Προφανώς όλες οι λεπτομέρειες ανήκουν στους προπονητές τους. Οι προπονητές που έρχονται και φεύγουν δυσκολεύονται περισσότερο να αφήσουν το στίγμα τους. Θα δούμε».
🚨🗣️ Jose Mourinho: "NO ONE from Real Madrid has contacted me.— Madrid Zone (@theMadridZone) May 1, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
