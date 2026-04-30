Champions League: Ο Γουάιτ πάτησε το σήμα της Ατλέτικο και ο Σιμεόνε τον έσπρωξε, δείτε βίντεο
Ένταση προκλήθηκε στο φινάλε του Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ (1-1), με τον Μπεν Γουάιτ να πατάει το σήμα των γηπεδούχων και την οικογένεια Σιμεόνε να αντιδράει

Γεμάτο ένταση και αιχμές κατά της διαιτησίας ολοκληρώθηκε το πρώτο ματς των ημιτελικών του Champions League μεταξύ Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ το βράδυ της Τετάρτης (29/4).

Το τελικό 1-1 άφησε τα πάντα ανοικτά ενόψει του επαναληπτικού την επόμενη Τρίτη (5/5), ωστόσο τα... ευτράπελα δεν έλειψαν, αφού στο φινάλε του ματς υπήρξε μίνι σύρραξη στη φυσούνα του «Μετροπολιτάνο».



Αιτία ήταν η κίνηση του Μπεν Γουάιτ να... πατήσει κανονικά πάνω στο σήμα των Ροχιμπλάνκος, κάτι που ο Τζουλιάνο Σιμεόνε έλαβε ως προσβολή για την ομάδα του, με αποτέλεσμα να μην αντιδράσει και τόσο ψύχραιμα.

Ο Αργεντίνος παίκτης εκνευρίστηκε και κατευθύνθηκε αμέσως προς τον αμυντικό των Λονδρέζων, ζητώντας του τον λόγο και σπρώχνοντάς τον ελαφρά.



Στη συνέχεια ανάμεσα στους δύο παίκτες κατευθύνθηκε και ο προπονητής της Ατλέτικο, Ντιέγκο Σιμεόνε, ο οποίος ναι μεν απομάκρυνε τον γιο του από τον παίκτη της Άρσεναλ, στη συνέχεια όμως με ένα ελαφρύ σπρώξιμο και έναν μικρό διάλογο με τον Γουάιτ, έδειξε και αυτός την ενόχληση του, για τη στάση του παίκτη.



Για λίγα λεπτά υπήρξε ένταση στη φυσούνα, ωστόσο η επέμβαση των πιο ψύχραιμων ηρέμησε τα πνεύματα.

