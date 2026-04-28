Μπράιτον: Κατασκευάζει το πρώτο ποδοσφαρικό γήπεδο στην Ευρώπη αποκλειστικά για την ομάδα γυναικών, δείτε βίντεο
Ο αγγλικός σύλλογος δημοσίευσε τις πρώτες εικόνες του γηπέδου χωρητικότητας 10.000 θεατών το οποίο θέλουν να έχει ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2030
Σ' αυτό έχουν παίξει σημαντικό ρόλο τόσο η FIFA όσο και η UEFA που δίνουν κάθε χρόνο ολοένα και μεγαλύτερο βάρος στην ανάπτυξη και εννοείται και στην χρηματοδότηση των ομάδων που καλλιεργούν το ποδόσφαιρο γυναικών.
Τα ρεκόρ προσέλευσης θεατών σε αγώνες πρωταθλημάτων ή ευρωπαϊκών κυπέλλων καταρρίπτονται διαρκώς με τις ομάδες να μην σταματούν τις επενδύσεις, αλλά η Μπράιτον πήγε το θέμα σε άλλη... διάσταση.
Οι «γλάροι» που από τη στιγμή που πέρασαν στα χέρια του Τόνι Μπλουμ έχουν... εκτοξευθεί (επέστρεψαν στην Premier League, έφτιαξαν νέο γήπεδο, έπαιξαν στην Ευρώπη και έσπασαν δύο φορές την ίδια σεζόν το ρεκόρ της πιο ακριβής μεταγραφής Έλληνα ποδοσφαιριστή αποκτώντας διαδοχικά τους Στέφανο Τζίμα, Μπάμπη Κωστούλα) παρουσίασαν σήμερα τα σχέδια για το υπό κατασκευή γήπεδο το οποίο θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά η ομάδα γυναικών του συλλόγου!
The Home of Women's Football is coming to Brighton and Hove. 💙🤍— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 28, 2026
We are pleased to announce the development of the first stadium 'Built for her' in the UK and Europe. Coming season 2030/31. 🤝 pic.twitter.com/3qTdb797ij
Περιμένοντας τις τελευταίες λεπτομέρειες με τις άδειες της πολεοδομίας και έχοντας κάνει έναν σχεδιασμό που θα ζήλευαν ακόμα και αντρικές ομάδες ποδοσφαίρου, το στάδιο θα βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το Amex Stadium που αποτελεί την έδρα της ανδρικής ομάδας της Μπράιτον.
Σήμερα παρουσιάστηκαν οι πρώτες εικόνες από το νέο σπίτι της ομάδας γυναικών και όπως ειπώθηκε «τα πάντα, από τα αποδυτήρια μέχρι τον προθάλαμο, θα είναι σχεδιασμένα για τις αθλήτριες και για το κοινό του γυναικείου πρωταθλήματος», ενώ μεγάλο βάρος έχει δοθεί και στο κομμάτι της φιλοξενίας οικογενειών (με τις ανάλογες παροχές).
The world's media in attendance at the Amex as we unveil plans for our purpose-built women's stadium, coming season 2030/31. 📸 pic.twitter.com/wmf7BSCWcx— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 28, 2026
«Αυτό είναι το είδος της προόδου που ονειρευόμασταν εδώ και χρόνια. Η σκέψη του να μπεις σε ένα γήπεδο που έχει σχεδιαστεί για σένα θα είναι επαναστατική... θα αλλάξει τον τρόπο που οι παίκτριες προετοιμάζονται και αποδίδουν μέσα το παιχνίδι».
Σε παγκόσμιο επίπεδο, μόνο η ομάδα του NWSL, Κάνσας Σίτι, της οποίας το στάδιο CPKC άνοιξε το 2024, και το Ντένβερ Σάμιτ, του οποίου το γήπεδο κατασκευάζεται με στόχο να ανοίξει το 2028, έχουν προχωρήσει στην κατασκευή γηπέδων, ειδικά για ομάδες γυναικών.
Την ίδια στιγμή και η Μπέρμιγχαμ Σίτι δήλωσε ότι σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα στάδιο για τη γυναικεία ομάδα της, δίπλα στο γήπεδο της αντρικής ομάδας.
Ο Πολ Μπάρμπερ, διευθύνων σύμβουλος και αναπληρωτής πρόεδρος της Μπράιτον, τόνισε στην συνέντευξη Τύπου όπου παρουσιάστηκαν τα σχέδια πως: «Αυτή είναι ένα ισχυρό δείγμα των φιλοδοξιών μας και θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της περαιτέρω ανάπτυξης του γυναικείου ποδοσφαίρου, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά σε όλο τον κόσμο. Με χωρητικότητα σύμφωνα με τους κανονισμούς της γυναικείας Super League, το στάδιο αντανακλά τη σαφή μας πεποίθηση για αύξηση της έλευσης των οπαδών με έναν τρόπο βιώσιμο για τον σύλλογο. Ένα τέτοιο στάδιο δεν είναι μόνο μια σημαντική επένδυση για τον σύλλογο αλλά και μια επένδυση που γνωρίζουμε ότι θα ωφελήσει την πόλη αλλά και άλλες περιοχές γύρω από το στάδιο. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας τοπικών θέσεων εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα, μαθητειών και ευκαιριών κατάρτισης για τους ντόπιους, ενισχύοντας περαιτέρω την ήδη σημαντική συμβολή του συλλόγου στην τοπική οικονομία και μάλιστα σε μια εποχή που υπάρχει μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα»
BREAKING: Brighton announce plans to build new 10,000-seat stadium which will be first purpose-built women's football stadium in UK and Europe 🚨 pic.twitter.com/pnTse0OnEL— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 28, 2026
Brighton chief executive Paul Barber reveals the club are looking to build a stadium for Brighton Women 🔵⚪
Could Brighton become the first club to build a women's specific football stadium❓
Paul Barber spoke to Karen Carney 🗣️
Watch Karen Carney: The State Of It on ITV1 - 11:30pm Saturday night 📺 pic.twitter.com/ARfx8RxfNC
