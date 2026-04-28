Μπράιτον: Κατασκευάζει το πρώτο ποδοσφαρικό γήπεδο στην Ευρώπη αποκλειστικά για την ομάδα γυναικών, δείτε βίντεο

BREAKING: Brighton announce plans to build new 10,000-seat stadium which will be first purpose-built women's football stadium in UK and Europe 🚨 pic.twitter.com/pnTse0OnEL — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 28, 2026

Brighton chief executive Paul Barber reveals the club are looking to build a stadium for Brighton Women 🔵⚪ pic.twitter.com/8NB9iTKJau — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 7, 2023

Could Brighton become the first club to build a women's specific football stadium❓



Paul Barber spoke to Karen Carney 🗣️



Watch Karen Carney: The State Of It on ITV1 - 11:30pm Saturday night 📺 pic.twitter.com/ARfx8RxfNC — ITV Football (@itvfootball) November 29, 2024

«Η Μπράιτον δείχνει ότι τρέφει τον απόλυτο σεβασμό για το γυναικείο άθλημα και τους ανθρώπους που το στελεχώνουν. Οι νεαρές παίκτριες που παρακολουθούν, αυτόν τον σχεδιασμό, πιστεύουν ότι αυτό το άθλημα έχει πραγματικά μέλλον το οποίο και τους ανήκει», δήλωσε η επιθετικός της ομάδας και πρώην διεθνής με την Εθνική Αγγλίας, Φραν Κίρμπι και συμπλήρωσε:«Αυτό είναι το είδος της προόδου που ονειρευόμασταν εδώ και χρόνια. Η σκέψη του να μπεις σε ένα γήπεδο που έχει σχεδιαστεί για σένα θα είναι επαναστατική... θα αλλάξει τον τρόπο που οι παίκτριες προετοιμάζονται και αποδίδουν μέσα το παιχνίδι».Σε παγκόσμιο επίπεδο, μόνο η ομάδα του NWSL, Κάνσας Σίτι, της οποίας το στάδιο CPKC άνοιξε το 2024, και το Ντένβερ Σάμιτ, του οποίου το γήπεδο κατασκευάζεται με στόχο να ανοίξει το 2028, έχουν προχωρήσει στην κατασκευή γηπέδων, ειδικά για ομάδες γυναικών.Την ίδια στιγμή και η Μπέρμιγχαμ Σίτι δήλωσε ότι σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα στάδιο για τη γυναικεία ομάδα της, δίπλα στο γήπεδο της αντρικής ομάδας.Ο Πολ Μπάρμπερ, διευθύνων σύμβουλος και αναπληρωτής πρόεδρος της Μπράιτον, τόνισε στην συνέντευξη Τύπου όπου παρουσιάστηκαν τα σχέδια πως: «Αυτή είναι ένα ισχυρό δείγμα των φιλοδοξιών μας και θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της περαιτέρω ανάπτυξης του γυναικείου ποδοσφαίρου, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά σε όλο τον κόσμο. Με χωρητικότητα σύμφωνα με τους κανονισμούς της γυναικείας Super League, το στάδιο αντανακλά τη σαφή μας πεποίθηση για αύξηση της έλευσης των οπαδών με έναν τρόπο βιώσιμο για τον σύλλογο. Ένα τέτοιο στάδιο δεν είναι μόνο μια σημαντική επένδυση για τον σύλλογο αλλά και μια επένδυση που γνωρίζουμε ότι θα ωφελήσει την πόλη αλλά και άλλες περιοχές γύρω από το στάδιο. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας τοπικών θέσεων εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα, μαθητειών και ευκαιριών κατάρτισης για τους ντόπιους, ενισχύοντας περαιτέρω την ήδη σημαντική συμβολή του συλλόγου στην τοπική οικονομία και μάλιστα σε μια εποχή που υπάρχει μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα»