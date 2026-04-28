Champions League: Γκριεζμάν, Κέιν, Ράις και Κβαρατσχέλια στο δρόμο για τον τελικό της Βουδαπέστης με άρωμα... Interstellar, δείτε βίντεο
Οι τέσσερις σταρ φόρεσαν τη στολή του αστροναύτη και ετοιμάζουν το ταξίδι τους για τον τελικό της διοργάνωσης που θα γίνει στη Βουδαπέστη στις 30/5

Με τον πιο φαντασμαγορικό τρόπο και με τη βοήθεια του ΑΙ, οι λάτρεις του ποδοσφαίρου σε συνεργασία με την ηλεκτρονική πλατφόρμα Apetelligence δημιούργησαν τη δική τους προαναγγελία για τους δύο ημιτελικούς του Champions League, γυρισμένη στο... Διάστημα.



Η Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου σήμερα το βράδυ στις 22:00 και η Ατλέτικο Μαδρίτης απέναντι στην Άρσεναλ αύριο την ίδια ώρα, διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον πρώτο γύρο των ημιτελικών, με φόντο τον μεγάλο τελικό στις 30 Μαϊου στη Βουδαπέστη.

Αντουάν Γκριεζμάν (Ατλέτικο Μαδρίτης), Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου), Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ) και Χβίτσα Κβαρατσχέλια (Παρί Σεν Ζερμέν) μεταμορφώνονται σε αστροναύτες, με τις στολές τους να θυμίζουν σούπερ ήρωες της Marvel, που είναι έτοιμοι για όλα.

Αποστολή τους... η κατάκτηση του εισιτηρίου για την Puskas Arena...

Μέσα στο διαστημόπλοιο, που βρίσκεται σε τροχιά... ημιτελικών, ετοιμάζονται για τον τελικό τους προορισμό.

Συγκεντρωμένοι και έτοιμοι για μάχη, το βλέμμα τους είναι στραμμένο αρχικά στη σελήνη, ενώ λίγο αργότερα εμφανίζεται και η γη.

Η συνέχεια θα δοθεί στο γήπεδο...

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners, βασικού μετόχου του Ομίλου Alphabet Education στον οποίον ανήκουν το Keele University Greece, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΑΚΜΗ, μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι επιθυμούν να προσφέρουν σε κάθε φοιτητή βιώσιμες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για να εξελιχθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

