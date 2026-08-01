Δωρεά 150.000 ευρώ από τον κοινωφελή οργανισμό Deppy Vasileiadis στις οικογένειες των τριών πυροσβεστών που θυσιάστηκαν στο καθήκον

Ο πρόεδρος του Κοινωφελούς Οργανισμού Deppy Vasileiadis, Βύρων Βασιλειάδης

Με μια πρωτοβουλία υψηλού συμβολισμού και ουσιαστικής στήριξης, ο Κοινωφελής Οργανισμός(DVO) ανακοίνωσε τη δωρεά συνολικού ύψουςστις οικογένειες των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά την επιχείρηση κατάσβεσης των καταστροφικών πυρκαγιών των τελευταίων ημερών.Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 50.000 ευρώ για καθεμία από τις τρεις οικογένειες και αφορά τον 25χρονοτον 58χρονο, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας στην πυρκαγιά της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο, καθώς και τον 27χρονο αξιωματικό της Πυροσβεστικής, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στο Γύθειο.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, η πρωτοβουλία αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των τριών πυροσβεστών, οι οποίοι θυσιάστηκαν προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, το φυσικό περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, επιδιώκει να προσφέρει έμπρακτη στήριξη στους οικείους τους, που καλούνται να διαχειριστούν μια ανεπανόρθωτη απώλεια.Ο πρόεδρος του Κοινωφελούς Οργανισμού Deppy Vasileiadis, Βύρων Βασιλειάδης, δήλωσε: «Με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε για την είδηση της απώλειας των τριών πυροσβεστών που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος. Η αυτοθυσία τους αποτελεί ύψιστο παράδειγμα προσφοράς, γενναιότητας και αφοσίωσης προς την κοινωνία. Καμία οικονομική ενίσχυση δεν μπορεί να αναπληρώσει την απώλειά τους. Πιστεύουμε, όμως, ότι μπορεί να αποτελέσει μια ελάχιστη αλλά έμπρακτη έκφραση ευγνωμοσύνης προς τη μνήμη και την προσφορά τους, καθώς και ουσιαστική στήριξη στις οικογένειές τους, που καλούνται να συνεχίσουν τη ζωή τους με ένα δυσβάσταχτο κενό. Η θυσία τους δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί και η Πολιτεία, η κοινωνία και όλοι μας οφείλουμε να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που υπηρετούν το κοινό καλό με θάρρος».Ο οργανισμός επισημαίνει ότι καμία πρωτοβουλία δεν μπορεί να αναπληρώσει την απώλεια τριών ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες. Ωστόσο, θεωρεί ότι η έμπρακτη στήριξη προς τις οικογένειές τους αποτελεί ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης απέναντι στην προσφορά και τη θυσία τους.Παράλληλα, εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες, στους συναδέλφους και στους φίλους των τριών πυροσβεστών, καθώς και σε ολόκληρο το Πυροσβεστικό Σώμα, υπογραμμίζοντας ότι η αυτοθυσία τους αποτελεί διαχρονική υπενθύμιση του έργου και της ευθύνης όσων υπηρετούν καθημερινά την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού πλούτου της χώρας.