Ο ΟΦΗ κατέκτησε το δεύτερο Κύπελλο στην ιστορία του μετά το 1987, δείτε βίντεο
Χρειάστηκε αναμονή 39 ετών για να μπορέσει ο ΟΦΗ να σηκώσει ξανά μία κούπα - Μετά το 1987 και την επικράτηση επί του Ηρακλή στα πέναλτι, οι Κρητικοί και πάλι με αντίπαλο ομάδα της Θεσσαλονίκης στέφθηκαν Κυπελλούχοι Ελλάδας, επικρατώντας με 3-2 στην παράταση
Στην τέταρτη παρουσία του σε Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, ο ΟΦΗ κόντρα στα προγνωστικά κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο στην ιστορία του, στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
Οι κρητικοί αποτελούν μόλις την τρίτη επαρχιακή ομάδα που φτάνει σε δεύτερο σερί τελικό, μετά τη Δόξα Δράμας (1957-1958, 1958-1959) και την ΑΕΛ (1983-1984, 1984-1985), που είχαν πετύχει το ίδιο.
Πέρυσι κόντρα στον Ολυμπιακό, ο ΟΦΗ δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση γνωρίζοντας την ήττα με 2-0. Φέτος οι Κρητικοί, έχοντας το πείσμα και την εμπειρία που χρειάζεται ένας τέτοιος τελικός, επικράτησαν του ΠΑΟΚ και έζησαν ξανά στιγμές ανείπωτης χαράς όπως και πριν από 39 ολόκληρα χρόνια.
Σ' ένα θρίλερ με μπόλικη δόση από... χίτσκοκ., οι ασπρόμαυροι του Ηρακλείου ανέτρεψαν το εις βάρος τους 1-0 και προηγήθηκαν 2-1 στις αρχές του Β' ημιχρόνου, με τον Δικέφαλο να ισοφαρίζει στο 90'+7' και να στέλνει το ματς στην παράταση, όπου το πέναλτι του Ισέκα στο 105'+4' διαμόρφωσε το τελικό (όπως αποδείχθηκε) 3-2.
Η πρώτη κατάκτηση, ήρθε για την ομάδα του Ηρακλείου την περίοδο 1986-1987, όταν στην πρώτη του παρουσία σε τελικό, έκανε δικό της το τρόπαιο!.
Στις 21 Iουνίου 1987, αντιμετώπισε τον Ηρακλή στο Ολυμπιακό Στάδιο, σε έναν αγώνα που ολοκληρώθηκε (κανονική διάρκεια και παράταση) με σκορ 1-1 (Kωφίδης 30’ και Xαραλαμπίδης 34’), με αποτέλεσμα ο νικητής να κριθεί από την άσπρη βούλα.
Εκεί όπου ο απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο τερματοφύλακας τοτ ΟΦΗ Μύρωνας Σηφάκης, καθώς απέκρουσε τρεις εκτελέσεις παικτών του Γηραιού και ο ΟΦΗ με σκορ 3-1 σήκωσε την κούπα.
Οι παρουσίες του ΟΦΗ σε Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας:
1986-1987: ΟΦΗ – Ηρακλής 1-1 (3-1 π.)
1989-1990: Ολυμπιακός – ΟΦΗ 4-2
2024-2025: Ολυμπιακός – ΟΦΗ 2-0
2025-2026: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
