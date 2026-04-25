Άρης: Η ιδιαίτερη σχέση του Ιγκόρ Μίλιτσιτς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, βίντεο
Ο προπονητής του Άρη μάλιστα ανέφερε ότι ο Γιάννης έχει βοηθήσει τον γιο του που βρίσκεται στην Αμερική
Σε γιορτινή ατμόσφαιρα διαδραματίστηκε η μάχη του Άρη με τον Πανιώνιο για την τελευταία αγωνιστική της Basket League, με τα αντίθετα συναισθήματα να ξεχωρίζουν. Από τη μία το «κίτρινο» πάρτι μπροστά στην οικογένεια Αντετοκούνμπο, τον Νίκο Γκάλη και τον Ρίτσαρντ Σιάο και από την άλλη ο υποβιβασμός των «Κυανέρυθρων» στην Elite League.
Μετά το θετικό αποτέλεσμα και την υπέροχη ατμόσφαιρα στο Nick Gallis Hall, ο Ίγκορ Μίλιτσιτς μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ γι' αυτό το ξεχωριστό παιχνίδι αποκαλύπτοντας και τους ιδιαίτερους δεσμούς που τον ενώνουν με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο τεχνικός του Άρη: «Έχουμε ιστορία εδώ και αρκετά χρόνια με τον Γιάννη. Έχουμε παίξει αντιμέτωποι σε μερικά φιλικά παιχνίδια της Πολωνίας εναντίον της Ελλάδας και έχουμε πολύ καλή σχέση και πριν έρθει ο Κώστας στην ομάδα, τώρα βέβαια ακόμα παραπάνω.
Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό ο ένας για τον άλλον. Μάλιστα, βοηθάει και προσέχει τον γιο μου που βρίσκεται στην Αμερική. Είναι υπέροχη οικογένεια. Τώρα γνώρισα και τη μητέρα τους. Έχω τρεις γιους, έχουν τέσσερα αγόρια που παίζουν μπάσκετ. Είναι φοβερό».
Πηγή: www.gazzetta.gr
