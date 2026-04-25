Basket League: Η τελική βαθμολογία της regular season και τα ζευγάρια των playoffs
Basket League: Η τελική βαθμολογία της regular season και τα ζευγάρια των playoffs

Ο Πανιώνιος υποβιβάστηκε στην Elite League με την ομάδα του Αμαρουσίου παρά την ήττα από τον ΠΑΟΚ να μένει στην κατηγορία

Basket League: Η τελική βαθμολογία της regular season και τα ζευγάρια των playoffs
Ο Πανιώνιος ηττήθηκε από τον Άρη με 94-84 και υποβιβάστηκε στην Elite League. Ο Παναθηναϊκός είχε εύκολο έργο στο γήπεδό του, κερδίζοντας τη Μύκονο με 97-76.

Ο Ολυμπιακός παρότι δυσκολεύτηκε, έκανε το «διπλό» στη «SUNEL Arena» επί της ΑΕΚ νικώντας την «Ένωση» με 94-84 , ενώ ο ΠΑΟΚ κέρδισε το Μαρούσι στη Θεσσαλονίκη με 101-85.

Με ένα σπουδαίο δεύτερο ημίχρονο ο Κολοσσός κέρδισε την Καρδίτσα με 91-80 και μετά την ήττα του Ηρακλή από τον Προμηθέα στην Πάτρα με 97-85 θα βρεθεί στα play-offs του ελληνικού πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής:

Παναθηναϊκός - Μύκονος 97-76
ΑΕΚ - Ολυμπιακός 84-94
Άρης - Πανιώνιος 75-65
Κολοσσός Ρόδου - Καρδίτσα 91-80
ΠΑΟΚ - Μαρούσι 101-85
Προμηθέας - Ηρακλής 97-85

Η Βαθμολογία:
1. Ολυμπιακός 24-0
2. Παναθηναϊκός 19-5
3. ΠΑΟΚ 17-7
4. ΑΕΚ 16-8
5. Άρης 14-10
6. Περιστέρι 14-10
7. Μύκονος 9-15
8. Κολοσσός 8-16
9. Ηρακλής 8-16
10. Προμηθέας 8-16
11. Καρδίτσα 7-17
12. Μαρούσι 6-18
13. Πανιώνιος 6-18


Τα ζευγάρια των playoffs: 

Ολυμπιακός (1) – Κολοσσός Ρόδου (8)
Παναθηναϊκός (2) – Μύκονος (7)
ΠΑΟΚ (3) – Περιστέρι (6)
ΑΕΚ (4) – Άρης (5)

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

