Basket League: Η τελική βαθμολογία της regular season και τα ζευγάρια των playoffs

Κλείσιμο

Ο Πανιώνιος ηττήθηκε από τον Άρη με 94-84 και υποβιβάστηκε στην Elite League. Ο Παναθηναϊκός είχε εύκολο έργο στο γήπεδό του, κερδίζοντας τη Μύκονο με 97-76.Ο Ολυμπιακός παρότι δυσκολεύτηκε, έκανε το «διπλό» στη «SUNEL Arena» επί της ΑΕΚ νικώντας την «Ένωση» με 94-84 , ενώ ο ΠΑΟΚ κέρδισε το Μαρούσι στη Θεσσαλονίκη με 101-85.Με ένα σπουδαίο δεύτερο ημίχρονο ο Κολοσσός κέρδισε την Καρδίτσα με 91-80 και μετά την ήττα του Ηρακλή από τον Προμηθέα στην Πάτρα με 97-85 θα βρεθεί στα play-offs του ελληνικού πρωταθλήματος.Παναθηναϊκός - Μύκονος 97-76ΑΕΚ - Ολυμπιακός 84-94Άρης - Πανιώνιος 75-65Κολοσσός Ρόδου - Καρδίτσα 91-80ΠΑΟΚ - Μαρούσι 101-85Προμηθέας - Ηρακλής 97-851. Ολυμπιακός 24-02. Παναθηναϊκός 19-53. ΠΑΟΚ 17-7