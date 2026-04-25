Basket League: Η τελική βαθμολογία της regular season και τα ζευγάρια των playoffs
Ο Πανιώνιος υποβιβάστηκε στην Elite League με την ομάδα του Αμαρουσίου παρά την ήττα από τον ΠΑΟΚ να μένει στην κατηγορία
Ο Πανιώνιος ηττήθηκε από τον Άρη με 94-84 και υποβιβάστηκε στην Elite League. Ο Παναθηναϊκός είχε εύκολο έργο στο γήπεδό του, κερδίζοντας τη Μύκονο με 97-76.
Ο Ολυμπιακός παρότι δυσκολεύτηκε, έκανε το «διπλό» στη «SUNEL Arena» επί της ΑΕΚ νικώντας την «Ένωση» με 94-84 , ενώ ο ΠΑΟΚ κέρδισε το Μαρούσι στη Θεσσαλονίκη με 101-85.
Με ένα σπουδαίο δεύτερο ημίχρονο ο Κολοσσός κέρδισε την Καρδίτσα με 91-80 και μετά την ήττα του Ηρακλή από τον Προμηθέα στην Πάτρα με 97-85 θα βρεθεί στα play-offs του ελληνικού πρωταθλήματος.
Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής:
Παναθηναϊκός - Μύκονος 97-76
ΑΕΚ - Ολυμπιακός 84-94
Άρης - Πανιώνιος 75-65
Κολοσσός Ρόδου - Καρδίτσα 91-80
ΠΑΟΚ - Μαρούσι 101-85
Προμηθέας - Ηρακλής 97-85
Η Βαθμολογία:
1. Ολυμπιακός 24-0
2. Παναθηναϊκός 19-5
3. ΠΑΟΚ 17-7
4. ΑΕΚ 16-8
5. Άρης 14-10
6. Περιστέρι 14-10
7. Μύκονος 9-15
8. Κολοσσός 8-16
9. Ηρακλής 8-16
10. Προμηθέας 8-16
11. Καρδίτσα 7-17
12. Μαρούσι 6-18
13. Πανιώνιος 6-18
Τα ζευγάρια των playoffs:
Ολυμπιακός (1) – Κολοσσός Ρόδου (8)
Παναθηναϊκός (2) – Μύκονος (7)
ΠΑΟΚ (3) – Περιστέρι (6)
ΑΕΚ (4) – Άρης (5)
